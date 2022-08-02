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    • Вирус полиомиелита обнаружили в образцах сточных вод Нью-Йорка

    2 Августа 2022 14:25

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Первый почти за десятилетие пациент с полиомиелитом в Америке был заражен тем же штаммом вируса, который обнаружили в Иерусалиме и Лондоне ранее в этом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Daily Mail.

    Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк подтвердил, что вирус обнаружен в образцах сточных вод, взятых в округе Рокленд в начале июня.

    Тестирование в лабораториях, проводимое Глобальной инициативой по ликвидации полиомиелита (GPEI), показало, что 20-летний мужчина, который был парализован, заразился вирусом полиомиелита 2-го типа (VDPV), подобным тому, который обнаружен в канализациях Иерусалима и Лондона. В настоящее время проводится дополнительный анализ, чтобы определить, где еще в мире мог распространиться вирус.

    Представители здравоохранения заявили, что это предупреждающий знак для всех, кто не сделал прививку от полиомиелита, некогда самой опасной болезни в Америке, которая представляет угрозу в первую очередь для детей.

    Полиомиелит - вирусная инфекция, которая в серьезных случаях может распространиться на спинной мозг, вызывая паралич. Примерно каждый десятый человек, страдающий этим заболеванием, умирает от болезни. У большинства заболевших полиомиелитом не наблюдается никаких симптомов вируса, но у каждого четвертого развиваются симптомы гриппа, включая боль в горле, лихорадку и боль в животе. Вакцинация является наиболее эффективным способом избежать заболевания, поскольку не существует результативных методов лечения для людей, которые им заражаются.


    Фото: tass.com


    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    #США #Мировые новости
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