Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Виновных накажут за проведение конкурса 7-20-25 среди чиновников в Шымкенте

    25 Апреля 2022, 14:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК взяло на строгий контроль несанкционированный конкурс по реализации кредитного жилья через программу «7-20-25», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций журналисты поинтересовались, почему некоторые чиновники в Шымкенте успели подать заявки по программе «7-20-25» в тот день, когда сервис работал с перебоями и не был доступен гражданам.

    «Мы направили запрос в акимат Шымкента по разъяснению причин. В целом мы хотим сказать, что жилье, которое строится за счет кредитных средств, согласно условиям кредитной программы должно реализовываться через «Отбасы банк». То, что акимат Шымкента провел определенный конкурс среди госслужащих, а также передал квартиры в рамках «7-20-25» является отклонениями от условий программы. Мы предложили акимату города пересмотреть свои решения и привлечь к ответственности виновных лиц в допуске данного отклонения», - сообщил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Алмаз Идырысов в СЦК.

    По его словам, данный вопрос будет находиться на контроле и в ближайшее время будут озвучены дополнительные сведения по результатам проведенных мероприятий.

    Ранее сообщалось, что выдача ипотечных займов по программе «7-20-25» продолжается до достижения индикативного объема финансирования в сумме 1 трлн тенге. По состоянию на 10 марта, по программе было выдано свыше 39 тысяч займов на сумму 488,5 млрд тенге. Позже министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев заявил о том, что ведомство выступило с предложением продлить программу.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Борьба с преступностью Жилье Другие государственные органы Регионы Шымкент Борьба с коррупцией
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
    Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая
    2,5 тысячи квартир сдадут в эксплуатацию в Жамбылской области до конца года
    В каких регионах Казахстана больше применяют водосберегающие технологии
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз