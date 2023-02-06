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    Виктор Ионенко назначен исполняющим обязанности акима в Рудном

    6 Февраля 2023, 11:20

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Заместителем акима города Рудного и временно исполняющим обязанности акима назначен Виктор Ионенко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 6 февраля 2023 года на должность заместителя акима по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города Рудного с возложением временного исполнения обязаностей акима города назначен Ионенко Виктор Николаевич. Ионенко В. Н. имеет огромный опыт работы на различных должностях, начиная от инженера до заместителя акима области. Также был акимом в 3 районах: Денисовский, Мендыкаринский и Карасуский»,- сообщили в областном акимате.

    Испергенов Куандык Хайдарович освобожден от должности акима города Рудного в связи с переходом на другую работу.


    Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Акимат Назначения
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