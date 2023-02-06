Виктор Ионенко назначен исполняющим обязанности акима в Рудном

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Заместителем акима города Рудного и временно исполняющим обязанности акима назначен Виктор Ионенко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 6 февраля 2023 года на должность заместителя акима по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города Рудного с возложением временного исполнения обязаностей акима города назначен Ионенко Виктор Николаевич. Ионенко В. Н. имеет огромный опыт работы на различных должностях, начиная от инженера до заместителя акима области. Также был акимом в 3 районах: Денисовский, Мендыкаринский и Карасуский»,- сообщили в областном акимате.

Испергенов Куандык Хайдарович освобожден от должности акима города Рудного в связи с переходом на другую работу.



Фото: пресс-служба акимата Костанайской области













