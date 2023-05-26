Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Цифровой Казахстан

    Видеокамеры «Сергек» будут настраивать под изменения в законодательстве

    26 Мая 2023, 14:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Иностранные поставщики программного обеспечения не смотрят на наши законы. Об этом заявил представитель компании «Коркем Телеком» Асет Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, что компания является разработчиком программного обеспечения камер фиксации «Сергек».

    «В Казахстане выходит новый закон (о передвижении на электросамокатах), все импортные поставщики программного обеспечения не смотрят на наши законы. Понятно, что что-то стандартное, оно будет. Но если у нас сейчас появятся новые правила для самокатов, появятся новые госномера, естественно, импортные разработчики когда-нибудь это доделают, а местные разработчики как только закон объявили, он еще не вступил в силу и обсуждается, а мы уж настраиваем свои комплексы под новые законы», - сказал Асет Ахметов в интервью корреспонденту агентства в кулуарах форума «Цифровизация и новые технологии в сфере дорожной безопасности.

    По его словам, большой плюс местных разработок в том, что они уже заточены под изменения в наше законодательство и работают с момента вступления закона в силу.

    «И как только вступит закон в силу они уже работают. В этом большой плюс. Потому что в Европе наши проблемы давно уже пережили, они уже смотрят - кто на сотке печатает. У нас по телефону, когда разговариваешь (во время езды) за это штраф, а вот когда смотришь, это не штраф», - пояснил Асет Ахметов.

    Он также прокомментировал вопрос налаживания производства своих камер фиксации нарушений.

    «Налаживать производство своих камер бессмысленно. Это также как телефоны, вы же покупаете телефоны зарубежного производства, а налаживать их производство у нас смысла нет», - подчеркнул Асет Ахметов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Транспорт Безопасность МВД РК Цифровой Казахстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Где нельзя кататься на арендных самокатах в Алматы
    Я не ношу с собой бумажник – Багдат Мусин
    Казахстан занимает 20-е место по скорости цифровизации - Президент
    Нашим людям предстоит принять новые способы мышления - Касым Жомарт Токаев
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Скончался Бердибек Сапарбаев
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана