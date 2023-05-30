Видеокамеры не смогли подключить к ЦОУ из-за плохого интернета в некоторых школах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане проверено более 10 тысяч объектов образования на безопасность. Об этом сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первом квартале текущего года проведен мониторинг по изучению состояния обеспечения объектов образования комплексной системой безопасности. По республике функционировало 162 мониторинговых группы. В ходе мониторинга было проверено более 10 тысяч объектов образования (10 061 организация образования: 2 654 детских сада, 6 935 школ и 472 колледжа)», - сказал Е. Оспан на заседании круглого стола «О состоянии систем безопасности в организациях дошкольного и среднего образования» в Мажилисе.

По его словам, группы, проводившие мониторинг, выявили объекты, не соблюдающие соответствующие требования и правила.

«Во-первых, было выявлено несоответствие камер видеонаблюдения техническим требованиям. Во-вторых, выявлена необеспеченность лицензированной охраны в организациях образования с большим количеством учащихся и расположенных в крупных городах. Кроме того, существует проблема отсутствия лицензированных охранных агентств в отдельных районах. В-третьих, охранные агентства привлекают к охране организаций образования лиц, не имеющих соответствующей подготовки. В-четвертых, в некоторых случаях нет возможности подключить тревожные кнопки и видеокамеры к центрам оперативного управления органов внутренних дел, потому что интернет слишком плохой», - добавил вице-министр.



