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    Видео о январских событиях показали в Мажилисе

    5 Января 2023, 11:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подробное видео «Қаңтар оқиғасы: дерек пен дәйек» о январских событиях показали в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В специальном видео подробно рассказали о хронологии январских событий.

    В трагический январь действовали 12 организованных преступных группировок. Самые активные из них ОПГ «Казахстанцы», «Айшуак-Жантугель» и группа «Дикого Армана». Последние похитили из разных районов 24 человек. Их избивали и держали в паркингах гостиниц «Казахстан» и «Ритц Карлтон».

    Также отмечается, что происходили и грабежи.

    Во время январских событий в ряде регионов руководители местных подразделений КНБ и департаментов полиции отдали приказ подчиненным покинуть рабочее место. На кадрах можно увидеть, как бывший начальник департамента полиции Алматинской области Кудебаев, являющийся на тот момент комендантом, покидает здание полиции.

    Сегодня на пленарном заседании Мажилиса перед депутатами выступает генеральный прокурор РК Берик Асылов с устным ответом на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года. Берик Асылов сообщил, что в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей покинул свои здания.

    Ранее в Мажилисе организовали выставку, на которой показали оружие, изъятое у участников январских беспорядков прошлого года.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Видео Алматинская трагедия Январские события
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