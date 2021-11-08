Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Видео аварии на трассе Актау-Жетыбай появилось в социальных сетях

    8 Ноября 2021, 21:29

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях распространяется видео аварии, которая по сообщению очевидцев, произошла на трассе Актау-Жетыбай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    На кадрах, которые распространяются в социальных сетях, видно, что повреждена автомашина Toyota. По сообщению очевидцев, авария произошла 7 ноября.

    В пресс-службе департамента полиции Мангистау сообщили, что вызов на пульт дежурного 102 не поступал.

    «Сообщений о данной аварии в полицию не поступало», - отметили в ведомстве.

    Информации о пострадавших также нет.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ДТП Видео Мангистауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Аким Астаны поблагодарил полицейских за освобождение заложников в отделении Kaspi bank
    Охрана банка немедленно активировала тревожную кнопку – Kaspi Bank о захвате заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи