Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Вице-премьер Испании заболела коронавирусом

    26 Марта 2020, 11:31

    МАДРИД. КАЗИНФОРМ – В среду испанское правительство заявило, что вице-премьер Испании Кармен Кальво заразилась коронавирусом COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Во вторник Кальво сдавала тест на коронавирус. Первый тест показал отрицательный результат, но врачи заявили, что он не окончательный. Повторный тест на коронавирус оказался положительным.

    По сообщению правительства Испании, 63-летняя Кармен Кальво чувствует себя хорошо и получает всю необходимую медицинскую помощь.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Испания Пневмония в Китае
    Новости по теме
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге