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    Вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова арестовали на два месяца

    12 Апреля 2023, 17:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В пресс-службе городского суда Алматы сообщили, что вице-министра национальной экономики РК Ильяса Усерова арестовали на два месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «10 апреля в Специализированный межрайонный следственный суд Алматы поступило ходатайство руководителя Межведомственной следственной объединенной группы Агентства РК по противодействию коррупции о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого Ильяса Усерова сроком на 2 месяца, согласованное заместителем прокурора Алматы. Вышеуказанное ходатайство удовлетворено, в отношении подозреваемого применена мера пресечения сроком на два месяца, то есть до 10 июня 2023 года», - прокомментировали в пресс-службе городского суда Алматы.

    Ранее в Антикоррупционной службе подтвердили задержание вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова. В СМИ сообщалось, что его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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