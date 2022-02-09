Вице-министр культуры и спорта РК: Kids Go Free – это стимулирующая мера для развития внутреннего туризма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр культуры и спорта РК Е.М. Еркинбаев подробно рассказал в интервью, как можно воспользоваться бесплатными авиабилетами для несовершеннолетних, передает МИА «Казинформ».

- Ержан Маликович, появление новости о субсидировании детских перелётов взбудоражило общественность. Расскажите, пожалуйста, об основной идее этой системы?

- Kids Go Free – это стимулирующая мера от государства для развития внутреннего туризма. За внедрением этой системы лежит огромный труд, в процессе согласования принимали участие и депутаты, и государственные органы, и национальная палата «Атамекен». Таким образом, за счет внедрения этой системы мы хотим повысить доступность семейного отдыха внутри страны, в особенности на дальние расстояния. К примеру, семья из города Актау с тремя несовершеннолетними детьми может полететь отпраздновать предстоящий Наурыз в городе Туркестане. Если эта семья обратится за туром к туроператору, для детей будут предоставлены бесплатные авиаперелеты.

- То есть, данная мера вне туров не работает?

- Да, ошибочно полагать, что семья может приехать в аэропорт и получить бесплатные авиабилеты для своих детей, либо сделать это в кассах авиалиний.

Обязательно нужно приобретать тур у туроператоров с проживанием в гостинице, либо в санаториях, либо в иных местах размещений, чтобы воспользоваться этой мерой.

- А куда нужно обращаться за турами?

- В данный момент мы получаем первые отклики от туррынка и формируем список туроператоров, желающих участвовать в системе. Участие туроператоров в этой системе добровольное. Уже сегодня мы видим, что в информационном поле появляется реклама туров выходного дня в Алматы с Kids Go Free с перелетами из столицы и проживанием в гостиницах, на подходе туры в Бурабай и Актау. Активный интерес проявляют туроператоры Восточного Казахстана и Туркестана. В скором времени, перечень таких компаний мы разместим на ресурсах министерства и нацкомпании Kazakh Tourism.

- Получается, мера распространяется только на семейный отдых. Означает ли это, что дети обязательно должны лететь с родителями? Достаточно ли одного из родителей?

- Достаточно одного взрослого. При этом дети могут быть в сопровождении не только родителей, но и других родственников: дедушек и бабушек, а также полнородных и неполнородных братьев и сестер. Для этого на их имя нужно оформить доверенность.

- А на какое количество детей из одной семьи действует данная мера?

- Ограничений по количеству детей из одной семьи нет. Также нет ограничений по количеству поездок в год. Главное, нужно приобретать перелеты в составе туров по Казахстану с проживанием.

- По каким направлениям доступна система и сколько дней должен длиться отдых по туристскому продукту для получения меры «Kids Go Free»?

- Территориальных ограничений тоже нет. Но при этом турист должен отдохнуть внутри страны по турпутевке. Ограничений по количеству дней и ночей отдыха также не предусмотрено в рамках утвержденных Правил. Но, нужно понимать, что базово тур должен состоять из перелета и размещения.

- Давайте уточним возраст детей, для которых действует система, где-то пишут от 2 до 14, где-то от 2 до 18 лет?

- По нашей системе субсидируется полная стоимость билета для несовершеннолетних пассажиров. А по закону несовершеннолетними являются граждане до 18 лет. То есть субсидируются авиабилеты для детей возрастом от 2 до 17 лет включительно, до наступления совершеннолетия. А до 2 лет авиакомпании не предоставляют детям отдельное место и не взымают оплату за их перелет.

- Смоделируем ситуацию. Та самая семья из Актау едет отдыхать в Туркестан. Во сколько примерно обойдется такой тур?

- Скажем, семья состоит из 2-х взрослых и 3-х несовершеннолетних детей. Тур на Наурыз в Туркестан с проживанием в отеле обойдется примерно в 400 тыс тенге. За минусом суммы авиабилета детей по программе Kids Go Free, конечная стоимость такого тура составит 280 тыс тенге.

- То есть, изначально турист получает тур за минусом стоимости перелетов для детей. За них платит туроператор, а государство ему возмещает. Так система устроена?

- Совершенно верно. Турист обращается к туроператору, кто задействован в системе. В свою очередь, туроператор предоставляет авиабилеты, в том числе детские, проживание и другие услуги по запросу туриста. После окончания тура, туроператор подает заявку на возмещение стоимости детских билетов в нацкомпании Kazakh Tourism. Пошаговая инструкция для туроператоров изложена на сайте Kazakh Tourism

- И заключительный вопрос, некоторые туроператоры достаточно скептически относятся к данной мере, в плане гарантий на возмещение средств. Что Вы скажете по этому поводу?

- Здесь еще раз нужно повторить, что участие туроператоров в этой системе добровольное. Система «Kids Go Free» сидит нормой в Законе. То есть туроператором гарантировано возмещение средств при условии, разумеется, добросовестного участия.

- Благодарим за интервью.