Вход на портал eGov.kz изменят для пользователей с 14 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 14 марта вход на портал eGov.kz изменят для пользователей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 14 марта для пользователей портала eGov.kz вход по логину/паролю и одноразовому СМС коду не будут доступны по отдельности. Данные на портале eGov.kz будут защищены двухфакторной аутентификацией», - говорится в сообщении eGov.kz.

Теперь пользователям портала eGov.kz необходимо:

- ввести логин/ИИН;

- ввести пароль;

- подтвердить вход, введя одноразовый СМС-код, который направляется ему на зарегистрированный в базе мобильных граждан номер телефона. Таким образом обеспечивается высокий уровень безопасности.

Отмечается, что без изменений останутся методы аутентификации, такие как вход по электронно-цифровой подписи (ЭЦП), биометрии и путем сканирования QR-кода с помощью мобильного приложения eGov Mobile.

Портал также пояснил, что 2FA, или двухфакторная аутентификация – это метод идентификации пользователя для входа, при котором нужно двумя разными способами подтвердить, что именно вы являетесь владельцем аккаунта. Таким образом, злоумышленникам, которым по разным причинам могут пригодиться ваши данные, гораздо сложнее получить доступ одновременно к вашему паролю, а также телефону.

«Чтобы воспользоваться услугами портала, необходимо иметь активный номер телефона, зарегистрированный в БМГ. При заблокированном или неактуальном номере необходимо обратить в call-центр по номеру 1414 либо поменять номер в личном кабинете eGov.kz», - говорится в информации.

Ранее сообщалось, что заявки на постановку в очередь на жильё теперь принимаются только через eGov.kz.

Новая услуга для спортсменов и их родителей доступна на портале eGov.kz.