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    Ветровую электростанцию построят в Джунгарских воротах

    2 Марта 2023, 01:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подписано соглашение о реализации крупного проекта ВИЭ между Министерством энергетики РК, АО «Самрук-Казына» и ACWA Power, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

    1 марта состоялась рабочая поездка министра энергетики Болата Акчулакова совместно с председателем правления АО «Самрук-Казына» Алмасадамом Саткалиевым в г. Эр-Рияд (Королевство Саудовская Аравия).

    Казахстанская делегация встретилась с министром энергетики Саудовской Аравии Абдулазизом бен Сальманом и с руководством крупных компаний, таких как «Saudi Aramco», «SABIC» и «ACWA Power».

    В ходе встречи, в рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева было подписано соглашение о принципах реализации проекта по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) между Министерством энергетики РК, АО «Самрук-Казына» и «ACWA Power».

    Подписанное соглашение направлено на развитие, финансирование, строительство и эксплуатацию ветровой электростанции общей мощностью 1 ГВт в Жетысуской области (Джунгарские Ворота), начать строительство планируется в 2025 году.

    Ожидается, что реализация проекта позволит достичь целевых индикаторов, утвержденных Концепцией перехода Казахстана к «зеленой» экономике, создать новые рабочие места, привлечь дополнительные инвестиции, а также увеличить генерацию «зеленой» электроэнергии в стране.

    Также в рамках встречи были обсуждены вопросы реализации и развития нефтегазовых и нефтегазохимических проектов, в том числе дальнейшего развития ВИЭ.

    По итогам встречи стороны договорились рассмотреть возможность подписания Межведомственного соглашения с определением совместных перспективных направлений для развития дальнейшего сотрудничества между двумя странами.

    Ранее, 24 июля 2022 года, в ходе визита Главы государства в Саудовскую Аравию были достигнуты договоренности о расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран. В частности, между Министерством энергетики РК и ACWA Power был подписан меморандум о взаимопонимании в вопросах двустороннего сотрудничества в области развития электроэнергетики и ВИЭ.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минэнерго РК Жетысуская область
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