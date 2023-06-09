Ветропарк построят в Жамбылской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках Специального соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики «О реализации сотрудничества в сфере борьбы с глобальным потеплением», в присутствии министра энергетики РК Алмасадама Саткалиева и Президента TotalEnergies Патрика Пуянне подписан договор покупки электроэнергии между ТОО Расчетно-финансовый центр по ВИЭ и Проектной компанией TotalEren. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

Следующим шагом двусторонних отношений является ратификация Соглашения в Парламенте Казахстана Это событие закладывает прочную основу для укрепления и дальнейшего развития французско-казахстанского инвестиционного сотрудничества.

В соответствии с подписанным договором Расчетно-финансовый центр по ВИЭ намерен купить и принять от совместной проектной компании TotalEren, АО «Самрук-Казына» и АО «НК КазМунайГаз» электрическую энергию, вырабатываемую ветровой электростанцией мощностью 1000 МВт.

Уникальность проекта ВЭС заключается в том, что впервые в Казахстане ветроэлектростанция будет дополнена системой накопления электроэнергии.

30 ноября 2022 года в присутствии Главы государства было подписано Специальное соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики «О реализации сотрудничества в сфере борьбы с глобальным потеплением».

Специальное соглашение направлено на укрепление долгосрочного двустороннего взаимодействия между республиками в области энергетики и применяется к крупным проектам, реализуемым на территории Республики Казахстан, в области возобновляемых источников энергии и зеленых технологий.

Одним из таких крупных проектов, планируемых к реализации в рамках соглашения, станет строительство ветровой электростанции мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии мощностью 300МВт-600МВтч в Жамбылской области (пос. Мирный).

Партнером в рамках проекта от французской стороны выступит компания Total Eren S.A с долей 60%, от казахстанской стороны - АО «Самрук-Қазына» и АО «НК КазМунайГаз» по 20%.

Мощность проекта равна 50% от общего объема всех объектов ВИЭ, введенных в экплуатацию в РК на сегодняшний день. Это значительно приблизит Казахстан к достижению цели по увеличению доли ВИЭ до 15% в электрогенерации к 2030 году