Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Ветераны войны обеспечены лекарствами на 62 млн тенге

    5 Мая 2022, 15:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На обеспечение 848 ветеранов Великой Отечественной войны лекарствами израсходовано 62 млн тенге. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты РК Руслан Сакеев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ветеранам оказывается дополнительная социальная поддержка. Для них есть права и гарантии, которые существуют для военнослужащих. Предусмотрены также налоговые льготы. В специализированных госпиталях городов Нур-Султан и Алматы им оказывается квалифицированная медицинская помощь», – сказал Руслан Сакеев.

    Как отметил вице-министр, для граждан указанной категории организуется санаторно-курортное лечение. За счет средств местных бюджетов и спонсорских средств ветеранам оказываются дополнительные меры социальной поддержки. В частности, это материальная помощь в трудных жизненных ситуациях и во время праздников. Например, 13 млн тенге израсходовано на оказание помощи в ремонте домов 84 гражданам, на приобретение лекарств 848 лицам, на обеспечение топливом 622 лицам.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Минтруда РК ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 94 тысяч человек получили выплаты из ГФСС в связи с потерей работы
    Сотрудники Минтруда проведут расследование причин пожара в области Абай
    Минтруда помогло с трудоустройством 352,6 тысячи казахстанцам
    За необеспечение доступности объектов для инвалидов в 2022 году наложено 60 млн тенге штрафов
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    4 Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    5 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО