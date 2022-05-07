Ветеранам и труженикам тыла предоставляют бесплатный проезд в поездах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бесплатный проезд железнодорожным транспортом предоставляется участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и участникам трудового фронта, которые родились не позднее 31 декабря 1935 года. Благотворительная акция организована в рамках проекта «Жеңіс» Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НК «Қазақстан темір жолы».

Цель акции - повышение уровня социальной защиты участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и участников трудового фронта, родившихся не позднее 31 декабря 1935 года, проживающих в Республике Казахстан.

Бесплатный проезд предусмотрен в купейных вагонах поездов всех категорий во всех сообщениях (в пределах Содружества Независимых Государств), а также в поездах пригородного сообщения, в вагонах класса «Турист» и специализированных купе для лиц с ограниченной возможностью в поездах, сформированных из вагонов компании «Talgo».

Для оформления проездных документов для бесплатного проезда в билетную кассу АО «Пассажирские перевозки» необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность гражданина Республики Казахстан, а также удостоверение участника или инвалида Великой Отечественной войны, пенсионное удостоверение с отметкой уполномоченного органа о назначении специального государственного пособия как труженику тыла и участнику трудового фронта. При следовании в страны СНГ проездные документы для бесплатного проезда оформляются только в пунктах продаж, расположенных на территории Республики Казахстан.

Акция действует до 30 июня 2022 года.



