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    Ветеран журналистики: Сегодняшние выборы - исторический для Казахстана день

    19 Марта 2023, 18:26

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Отдавшая сегодня свой голос на выборах депутатов маслихатов, Мажилиса Парламента РК ветеран казахстанской журналистики Назира Жаримбетова отметила значимость проходящих выборов для будущего Казахстана и демократизации общества в целом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Журналист Назира Жаримбетова считает, что проходящие сейчас выборы отличаются от всех, ранее проходивших за последние 30 лет в стране.

    «Я считаю, что это исторический день, - сказала Н. Жаримбетова. - В марте прошлого года в своем Послании Президент отметил острую необходимость политических реформ в стране, все это было после январских событий. И это и есть те самые реформы, которые приведут к изменениям. Это правильно. Важно, чтобы на законодательном уровне был наведен порядок. В таком случае все сферы жизни будут работать по правильному механизму. Важно, чтобы был качественный состав депутатского корпуса. Очень много самовыдвиженцев в этом году. Общество выражает свою гражданскую позицию. Это верный признак демократизации».

    Для этого, отмечает журналист, сегодня все неравнодушные граждане с утра приходят на свои участки, чтобы отдать свои голоса за будущее своей страны, выразить свое мнение и гражданскую позицию.

    Ранее сообщалось, что в Костанайской области с 07:00 заработали 748 избирательных участков на внеочередных выборах депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней.

    Свой выбор уже сделал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Выборы Выборы в Мажилис
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