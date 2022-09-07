Ветеран ВОВ Евдокия Войкина из Костаная скончалась на 102 году жизни

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На 102 году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Евдокия Войкина, отдавшая более 30 лет службе в органах внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 1942 году уже как опытный финансист, была направлена на работу в милицию на должность бухгалтера. Несмотря на то, что должность была вольнонаемной, а время военное, Евдокия Войкина принимала участие в патрулировании города и охране общественного порядка», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Она также была секретарем комсомольской организации. Даже в тяжелые военные годы принимала активное участие в творческой жизни коллекива УВД Костанайской области. За свой труд Евдокия Григорьевна неоднократно поощрялась грамотами, премиями, ценными подарками.

«Руководство, личный состав, Совет ветеранов департамента полиции Костанайской области выражают глубокие и искренние соболезнования семье, родным и близким Евдокии Войкиной»,- добавили в полиции.



