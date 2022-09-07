Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Костанайская область

    Ветеран ВОВ Евдокия Войкина из Костаная скончалась на 102 году жизни

    7 Сентября 2022, 14:16

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На 102 году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Евдокия Войкина, отдавшая более 30 лет службе в органах внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 1942 году уже как опытный финансист, была направлена на работу в милицию на должность бухгалтера. Несмотря на то, что должность была вольнонаемной, а время военное, Евдокия Войкина принимала участие в патрулировании города и охране общественного порядка», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

    Она также была секретарем комсомольской организации. Даже в тяжелые военные годы принимала активное участие в творческой жизни коллекива УВД Костанайской области. За свой труд Евдокия Григорьевна неоднократно поощрялась грамотами, премиями, ценными подарками.

    «Руководство, личный состав, Совет ветеранов департамента полиции Костанайской области выражают глубокие и искренние соболезнования семье, родным и близким Евдокии Войкиной»,- добавили в полиции.


    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА МВД РК Взрывы в Жамбылской области Костанай
    Новости по теме
    Новости по теме
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    43 села планируют подключить к центральному водоснабжению в Костанайской области
    446 км дорог отремонтируют в Костанайской области
    В 14 раз увеличили финансирование ремонта теплосетей в Костанайской области
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    4 Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    5 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО