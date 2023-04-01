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    Ветер снес крыши домов и трубу предприятия в Кызылординской области

    1 Апреля 2023, 22:36

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сильный ветер сорвал крыши домов и металлическую трубу одного из предприятий в Казалинском районе, передает МИА «Казинформ».

    В Енбекшинском сельском округе Шиелийского района порывистый ветер сорвал крыши у школы, медпункта и здания полицейского участка, а в Казалинском районе стихия повредила металлическую трубу предприятия «Қазалы Теміржолжылу».

    «Сегодня в районе пыльная буря. Сильный ветер сорвал трубу «Қазалы Теміржолжылу». Жертв и пострадавших нет. Призываем граждан быть осторожными», - сообщили в районном акимате.

    Напомним, что в Кызылординской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в центре области сохраняется пыльная буря. Ветер восточный с порывами 15-20 м/с, в центре области - 23-28 м/с.

    Фото: facebook.com/kazaly.audany

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Кызылординская область Происшествия Видео Регионы Казахстана Кызылорда
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