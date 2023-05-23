Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Вертолеты привлекли к поискам пропавшего иностранца близ Алматы

    23 Мая 2023, 13:50

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По факту исчезновения гражданина Австралии заведено розыскное дело. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    «Создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников криминальной полиции, участковых инспекторов и специалистов-кинологов. Ориентировка о поиске иностранца передана во все полицейские подразделения.

    Кроме того, максимально используются ресурсы волонтеров. По имеющейся на данный час информации, гражданина Австралии видели в районе БАО 21 мая. Мужчина направлялся в сторону космостанции. С учетом исследуемой местности привлечены вертолетные расчеты, силы республиканского оперативно-спасательного отряда. Видеоразведка осуществляется дронами», - резюмировал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

    По информации пресс-службы РОСО, сообщение о пропаже поступило в департамент полиции от гражданина России, который проживал в том же хостеле, что и мужчина. Пропавшего видела последний раз его коллега по работе. Она рассказала, что они прибыли в Алматы 20 мая поздно вечером с целью туризма. В 7 часов утра туристы должны были улететь обратно, подруга приехала в аэропорт города одна, думала, что мужчина приедет туда самостоятельно.

    На поиски туриста была отправлена оперативная группа спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда в количестве 6 человек и 1 кинологический расчет. В 23 часа 40 минут они приступили к поискам. В 2 часа 40 минут сотрудники РОСО и сотрудники департамента полиции поднялись до Космостанции, осмотрели склоны. Спустились вниз, осмотрели правую и левую сторону трубы. Искали на правой стороне озера - потерявшегося не обнаружили.

    На Большом Алматинском озере ночью была непогода, шел дождь, снег и дул сильный ветер. В 10:45 на БАО прибыла другая группа спасателей на пересменку в количестве 10 человек на одной единице техники и в 11:15 продолжили поиски с Космостанции. Спасатели разделились на две группы: одна пошла в сторону ущелья Аюсай, другая - в сторону ущелья Проходное.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Алматинская область Туризм Происшествия МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Природный пожар в Абайской области локализовали
    Восемь человек погибли за год на производстве в СКО
    Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
    10 вертолетов привлекли к тушению лесного пожара в Абайcкой области
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз