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    Вертолет привлекли к поискам пропавшего в Атырауской области человека

    30 Ноября 2022, 15:27

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Вертолет привлекли к поискам пропавшего в Кызылкогинском районе Атырауской области человека. Ранее задействовать вертолет не получалось по погодным условиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «30 ноября 2022 года с 09:52 часов продолжились поиски пропавшего 20 ноября в селе Караколь Кызылкогинского района мужчины, 1998 года рождения. В 5 часов утра он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Все эти дни поиски велись с земли в сельском округе Жамбыл. Учитывая распутицу была задействована специальная техника. Вертолет из-за погодных условий поднять в воздух не представлялось возможным. Сегодня в поисковых работах задействованы 7 человек и вертолет «Еврокоптер» АО «КазАвиаСпас», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

    Кызылкогинский район малонаселенный. Но на его территории находится много зимовок чабанов, которые с наступлением холодов не используются, но где в случае нужды можно укрыться.


    Кадр из видео

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область МЧС
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