Вертолет привлекли для тушения лесного пожара в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Вертолет привлекли для тушения пожара в Абайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Как сообщалось, на границе с Бородулихинским районом снова начался лесной пожар - в Батпаевском лесничестве. Силы и средства ДЧС Абайской бласти оказывают содействие в оперативной ликвидации возгорания в лесном массиве на территории ГЛПР «Семей орманы» По поручению акима области Нурлана Уранхаева на месте развернут оперативный штаб.

Как сообщил заместитель акима области Димитрий Гариков с места возгорания, в настоящее время в ликвидации, помимо прибывщей техники, задействован один вертолет.

«Приблизительно через час будет задействован второй вертолет, он летит из Усть-Каменогорска. Пожар верховой, частично-низовой. Расстояние от кромки леса 11 км. Угрозы населенным пунктам нет. Тем не менее, ведется опашка вокруг границ населенных пунктов Романовка, Камышенка», - отметил Димитрий Гариков

Пожарные предпринимают все необходимые усилия для предотвращения осложнения обстановки и ликвидации.

Напомним, большой пожар произошел в Абасйкой области в мае. 22 мая возгорание началось на территории Алтайского края и перешло на территорию ГЛПР «Семей орманы» Абайской области.

По своей инициативе 277 жителей близлежащих населенных пунктов самостоятельно эвакуировались к родственникам.

Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел заседание Оперативного республиканского штаба на базе МЧС по тушению природного пожара в Бородулихинском районе Абайской области. В Бородулихинском районе было создано три эвакуационных пункта, был объявлен режим ЧС. Общая площадь горения составила около 3500 га.

Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов поручил провести ревизию территории резервата «Семей орманы», полностью устранить очаги огня и тления, а также оценить ущерб от пожара в Абайской области.