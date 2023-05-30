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    Вертолет привлекли для поисков пропавшего пастуха в Атырауской области

    30 Мая 2023, 02:02

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжаются поисковые работы в Жылыойском районе, где 24 мая пропал пастух. Для расширения площади поисков был привлечен вертолет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спасательная операция в 70 километрах от города Кульсары Жылыойского района продолжается уже шестой день.

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, 29 мая для увеличения радиуса поисков был привлечен вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас». На борту находятся 5 членов экипажа, 4 спасателя и родственники.
    Ранее сообщалось о том, что 24 мая в 15:12 поступило сообщение, что в 70 километрах от города Кульсары Жылыойского района мужчина 1986 года рождения, занимающийся выпасом скота, вышел из крестьянского хозяйства и не вернулся.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия
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