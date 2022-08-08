Вертолет подключили к поискам пропавшей пятилетней девочки в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — К поискам пропавшей пятилетней девочки в Костанайской области подключили вертолет. Вопрос на контроле держит руководство департамента полиции области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С момента поступления сообщения о пропаже пятилетней девочки из поселка Жамбыл лично возглавил организацию поисковых мероприятий. В настоящее время ее розыск ведется с помощью вертолета, - сообщил на своей странице в Facebook начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков. — Прямо в это время совершаем облет территории с мамой девочки».

Глава ведомства отметил отзывчивость общества в таких ситуациях.

«С первой минуты полиции помогают волонтеры, жители поселка, просто неравнодушные люди. Спасибо за это, в первую очередь, благодарю всех как отец. Сегодня все мы переживаем за малышку. Надеемся. Делаем все возможное для того, чтобы ее найти. Я буду также информировать о ходе поисковых мероприятий»,- добавил Е. Омарбеков.

Ранее сообщалось, что к поискам пропавшей пятилетней девочки из поселка Джамбул подключились свыше 500 полицейских, волонтеры и неравнодушные граждане, которые уже сутки разыскивают ребенка.

Фото: facebook.com



















