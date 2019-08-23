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    Вернувшуюся из Сирии актюбинку осудили на 5 лет

    23 Августа 2019, 14:30

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В суде №2 города Актобе вынесли приговор в отношении актюбинки Акмарал Алмагамбетовой, которая была депортирована в Казахстан из Сирии в рамках операции «Жусан», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

    Как следует из материалов дела, 32-летняя актюбинка отправилась в Сирию в 2013 году, оставив на родине 3 детей и мужа.

    Находясь в зоне боевых действий в Сирии, она с января 2014 года умышленно с целью пропаганды терроризма, а также возбуждения социальной религиозной розни, религиозных чувств граждан через мобильное приложение Whatsaap начала заниматься пропагандой терроризма.

    Суд признал виновной А. Алмагамбетову виновной по статье 164, 233 (старой редакции) УК РК и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. В Сирии женщина несколько раз выходила замуж и родила 2 детей. Было установлено родство детей и подсудимой. До отбывания наказания матерью дети будут находиться под опекой государства, так как родные не изъявили желания взять их к себе.

    Напомним , в июле 2019 года в Актобе была осуждена также возвращенная из Сирии актюбинка , которую признали виновной в пропаганде терроризма и возбуждения религиозной розни.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Судебный процесс Сирия
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