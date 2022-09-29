Вернуть в госсобственность военизированную аварийно-спасательную службу призывают сенаторы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вернуть в госсобственность военизированную аварийно-спасательную службу предложила группа сенаторов во главе с вице-спикером палаты Аскаром Шакировым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Причины необходимости принятия такого шага они прописали в депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны.

Сенаторы отметили, что масштабные пожары в Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и других областях обнажили острые проблемы низкой технической оснащенности служб. Противостояли стихии пожарные с оборудованием и на машинах, выпущенных в 60-70-х годах прошлого века.

Вместе с тем, депутаты напомнили о том, что единственная в стране государственная служба по предупреждению и ликвидации аварий на опасных производственных объектах была приватизирована в 2018 году, причём за сумму вдвое ниже её балансовой стоимости.

«По этому вопросу сенаторы направили пять депутатских запросов с просьбой проверить как законность приватизации указанного предприятия за сумму вдвое дешевле его балансовой стоимости, так и с предложением диверсифицировать портфель предприятия с введением государственного участия и совершенствования профильного закона «О гражданской защите». С сожалением, приходится констатировать, что государство с приватизацией данного предприятия лишилось специализированной службы, кадровый состав и оснащение которой позволяли в полном объеме обеспечивать оперативную переброску сил и средств на ликвидацию аварий повышенной сложности», - отмечается в тексте депутатского запроса.

По информации сенаторов, в свете поручений Президента в Правительстве создана спецкомиссия по демонополизации экономики и, в частности, по передаче в госсобственность раннее необоснованно приватизированных объектов.

«В этой связи просим рассмотреть на ближайшем заседании указанной комиссии вопрос о возвращении в государственную собственность приватизированного государственного предприятия «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба», являющегося правопреемником первых отечественных аварийно-спасательных служб, учрежденных еще в 1932 году»,- отметил сенатор Сергей Ершов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.