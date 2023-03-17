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    Верим в честные и демократические выборы – наблюдатель из Монголии

    17 Марта 2023, 19:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международный наблюдатель от Монголии Бейсен Булан оценил подготовку Казахстана к внеочередным выборам депутатов в Мажилис Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы твердо верим, что выборы в Казахстане пройдут честно и демократично. Если депутаты Мажилиса будут избраны демократическим путем, то это принесет большую пользу народу», - сказал представитель Монголии во время брифинга в Центральной избирательной комиссии РК.

    По его словам, вместе с ним следить за выборами в Казахстане от Монголии будет глава Центральной избирательной комиссии страны Пурвээ Дэлгэнаран. Они посетят столичные избирательные участки.

    Ранее наблюдатели от Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) отметили активность казахстанцев на выборах. Также подготовку Казахстана к выборам прокомментировал координатор группы международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Александр Маркевич.

    Внеочередные выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Выборы Монголия Выборы в Мажилис
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