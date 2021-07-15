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    Верховный муфтий выразил соболезнования семье Абсаттара хаджи Дербисали

    15 Июля 2021, 15:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы выразил соболезнования семье известного ученого Абсаттара хаджи Дербисали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня утром пришло известие о смерти известного ученого, академика, религиозного деятеля Абсаттара хаджи Дербисали, который более 10 лет возглавлял Духовное управление мусульман Казахстана. Еще раз выражаю соболезнования семье, родным и близким покойного, всем мусульманам», - сказал верховный муфтий на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Напомним, сегодня стало известно о смерти известного ученого, академика, религиозного деятеля Абсаттара хаджи Дербисали.

    Ранее соболезнования семье умершего выразил Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев, который отметил, что Абсаттар хаджи Дербисали был мудрым человеком и гражданином своей страны, который всю свою сознательную жизнь посвятил науке, религиозному просвещению. В телеграмме Елбасы также говорится, что выдающийся религиовед внес большой вклад в повышение работы муфтията на новый уровень, укрепление межрелигиозного мира и межнационального согласия в стране.

    Соболезнования по поводу смерти религиозного деятеля ранее выразила в социальных сетях и министр информации и общественного развития Аида Балаева.

    «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким известного религиоведа, востоковеда, исламоведа Абсаттара хаджи Дербисали в связи с его уходом из жизни. Это тяжелое горе, общее для всего казахского духовного общества. Всю свою сознательную жизнь Абсаттар Бағысбайұлы посвятил нравственности и внес неоценимый вклад в правильное доведение до народа прямого пути нашей благородной религии. Во время пребывания в должности Верховного муфтия страны мы встречались во время службы. В свое время, обладая широкой душой, глубокими знаниями, мудрым умом, он внес неоценимый вклад в развитие межнационального и межрелигиозного согласия в нашей стране», - написала А. Балаева.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Религия Общество Утраты
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