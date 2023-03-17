Верховный комиссар ООН по правам человека приветствует реформы в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в рамках рабочего визита Верховного комиссара ООН по правам человека на площадке КазГЮА состоялась двусторонняя встреча, на которой были обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия и сотрудничества с Национальным центром по правам человека», - сказал Артур Ластаев в интервью журналистам после встречи.

В частности, как отметил Уполномоченный по правам человека в РК, в ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

«Были затронуты вопросы противодействия пыткам, домашнему насилию, защиты журналистов, правозащитников и другие вопросы, которые представляют интерес для обоих сторон», - уточнил Артур Ластаев.

По его словам, Верховный комиссар по правам человека приветствовал конституционные реформы, объявленные Президентом по строительству справедливого Казахстана.

Высокий гость также выступил с лекцией перед студентами вуза.



