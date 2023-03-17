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    Верховный комиссар ООН по правам человека приветствует реформы в Казахстане

    17 Марта 2023, 19:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня в рамках рабочего визита Верховного комиссара ООН по правам человека на площадке КазГЮА состоялась двусторонняя встреча, на которой были обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия и сотрудничества с Национальным центром по правам человека», - сказал Артур Ластаев в интервью журналистам после встречи.

    В частности, как отметил Уполномоченный по правам человека в РК, в ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

    «Были затронуты вопросы противодействия пыткам, домашнему насилию, защиты журналистов, правозащитников и другие вопросы, которые представляют интерес для обоих сторон», - уточнил Артур Ластаев.

    По его словам, Верховный комиссар по правам человека приветствовал конституционные реформы, объявленные Президентом по строительству справедливого Казахстана.

    Высокий гость также выступил с лекцией перед студентами вуза.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ООН Права человека Реформы Токаева
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