Верблюдоводы голосуют в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Особое праздничное настроение талдыкорганцам, прибывшим на избирательный участок №419, подарили жители города, занимающиеся верблюдоводством. Поздравив присутствующих с наступающим праздником Наурыз, они сделали свой выбор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Жетысуской области.

Один из них 35-летний Улан Байзаков, которые уже на протяжении 15 лет занимается выращиванием верблюдов. В выходные и праздничные дни прогуливается с верблюдом на центральной площади, городских парках и скверах, катая на своем двухлетнем любимце детей, организовывая фотосессии. Заработанные таким образом средства направляет на обеспечение верблюда кормом и лекарствами. По словам Улана, заниматься верблюдоводством нелегко, но это стало уже его хобби. Животновод специализируется и на коневодстве.

«Дети с удовольствием катаются на моем верблюде. Его рост выше 2 метров. Мне хотелось подарить нашим горожанам хорошее настроение в преддверии благодатного праздника Наурыз», - сказал У. Байзаков.



