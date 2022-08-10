Венки к памятнику Абая возложили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Празднование Дня Абая началось с возложения цветов к памятнику поэта на площади Абая перед Дворцом республики в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие директор Института литературы и искусства имени М. Ауэзова Кенжехан Матыжанов, поэты, писатели и жители города.

По данным акимата мегаполиса, сегодня состоится ряд культурных мероприятий. Артисты театра традиционного искусства «Алатау» спустятся в метро и исполнят композиции великого поэта под аккомпанемент музыкальных инструментов. В музее Алматы откроется временная экспозиция, выставят экспонаты из фонда Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Бөрілі».

Вечером в театре традиционного искусства «Алатау» запланирован театрализованный концерт «Күн артынан күн туар»: хор и оркестровая группа исполнят такие композиции, как «Көзімнің қарасы», «Айттым сәлем, Қаламқас», «Татьянаның әні», «Қараңғы түнде тау қалғып» и многие другие песни. На фоне сцены будут транслироваться видеоматериалы из поездок по родным местам поэта и архивные материалы из музеев.

10 августа в Казахстане отмечается День Абая – великого казахского поэта, мыслителя. День Абая стал праздничной датой в Казахстане в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2020 года.



