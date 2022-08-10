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    • Венки к памятнику Абая возложили в Алматы

    10 Августа 2022 11:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Празднование Дня Абая началось с возложения цветов к памятнику поэта на площади Абая перед Дворцом республики в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В мероприятии приняли участие директор Института литературы и искусства имени М. Ауэзова Кенжехан Матыжанов, поэты, писатели и жители города.

    По данным акимата мегаполиса, сегодня состоится ряд культурных мероприятий. Артисты театра традиционного искусства «Алатау» спустятся в метро и исполнят композиции великого поэта под аккомпанемент музыкальных инструментов. В музее Алматы откроется временная экспозиция, выставят экспонаты из фонда Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Бөрілі».

    Вечером в театре традиционного искусства «Алатау» запланирован театрализованный концерт «Күн артынан күн туар»: хор и оркестровая группа исполнят такие композиции, как «Көзімнің қарасы», «Айттым сәлем, Қаламқас», «Татьянаның әні», «Қараңғы түнде тау қалғып» и многие другие песни. На фоне сцены будут транслироваться видеоматериалы из поездок по родным местам поэта и архивные материалы из музеев.

    10 августа в Казахстане отмечается День Абая – великого казахского поэта, мыслителя. День Абая стал праздничной датой в Казахстане в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2020 года.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Культура #Память #Общество #Абай #День Абая
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