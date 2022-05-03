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    Венгрия не поддерживает часть антироссийских санкций

    3 Мая 2022, 13:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О несправедливых упреках в сторону Венгрии со стороны Евросоюза заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийарто, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас возникло очень много вопросов в отношении Украины. Украина является нашей соседней страной, поэтому ситуация в этой стране означает риск национальной безопасности Венгрии. Я уведомил господина министра о том, что Венгрия заинтересована в стабильности и мире. Мы проголосовали за каждый пакет санкций в Европейском Союзе, несмотря на это, тем не менее, мы сталкиваемся всегда с несправедливыми упреками со стороны ЕС», – сказал Петер Сийарто на брифинге в МИД.

    По его словам, Венгрия не поддерживает часть антироссийских санкций.

    «Мы откровенно говорим о том, что гарантирование энергобезопасности страны требует конкретных шагов с нашей стороны. Именно поэтому мы не голосуем за такие санкции, которые бы ограничивали поставку газа и нефти со стороны России в Венгрию», - отметил министр.

    «Это не политическое решение, потому что мы не заинтересованы в том, кто и что думает о наших решениях на Востоке или на Западе, это является явным вопросом, касающимся энергобезопасности нашей страны, потому что в данный момент без российской нефти мы не можем гарантировать бесперебойного функционирования нашей экономики», - заключил П. Сийарто.

    Ранее заместитель Премьер-Министра РК - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди на брифинге в МИД заявил, что антироссийские санкции неблагоприятно повлияли на сотрудничество Казахстана и Венгрии. Своим мнением по этому поводу поделился министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийарто. По его словам, теперь Венгрия испытывает трудности с импортом нефти из нашей страны.


    Фото: пресс-служба МИД РК

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика Экономика Россия Украина Венгрия Евросоюз Нефть
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