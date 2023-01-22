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    Великобритания и США постепенно отказываются от шрифта Times New Roman

    22 Января 2023, 11:00

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Сотрудникам Министерства внутренних дел Великобритании запретили использовать шрифт Times New Roman, поскольку его труднее читать людям с ослабленным зрением, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отмечает газета The Telegraph, на прошлой неделе государственный секретарь США Энтони Блинкен попал в заголовки газет, когда разослал своим дипломатам телеграмму с указанием прекратить использование этого шрифта.

    Между тем, по сообщению The Telegraph, Министерство внутренних дел Великобритании рекомендовало своим сотрудникам избегать Times New Roman задолго до главного американского дипломата - в феврале 2022 года.

    «Поскольку у всех пользователей разные потребности, не существует такого понятия, как полностью «приемлимый» шрифт, однако обычно лучше выбрать шрифт без засечек (например, Arial), а не шрифт с засечками (например, Times New Roman)», - говорится на сайте британского МВД.

    Чиновникам также рекомендуют не использовать курсив, «поскольку такой текст может быть трудночитаемым для людей с дислексией», тогда как прописные буквы «следует употреблять с осторожностью по тем же причинам».

    Это не первый государственный орган Великобритании, который отказался от Times New Roman. В 2021 году Верховный суд отдал предпочтение в пользу Calibri.

    На протяжении многих лет ведутся споры о том, превосходят ли шрифты с засечками - небольшими штрихами на символах - шрифты без них.

    В то время как некоторые люди утверждают, что шрифты без засечек более удобны для чтения на экранах компьютеров, другие считают, что добавленные штрихи в шрифтах могут помочь читателям и уменьшают путаницу.

    Государственный департамент США использует Times New Roman в качестве стандартного шрифта с 2004 года. Однако на прошлой неделе газета The Washington Post получила телеграмму, направленную Энтони Блинкеном, в которой говорилось, что с 6 февраля сотрудники должны использовать Calibri в качестве стандартного шрифта в официальной переписке.

    Госсекретарь Блинкен отметил, что переход на шрифт без засечек облегчит чтение сообщений людям с ограниченными возможностями.

    Шрифт Times New Roman изобретен британским типографом Стэнли Морисоном для газеты The Times в 1932 году. Хотя газета отказалась от него в 1972 году, он приобрел популярность во всем мире, в том числе в Казахстане.

    Фото: storage.kun.uz.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

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