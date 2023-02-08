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    Ведутся поиски еще двух казахстанцев в Турции

    8 Февраля 2023, 12:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На связь перестали выходить еще трое коллег пропавшего казахстанца — международного агента технопарка Astana Hub Мируса Курмашева после землетрясения в Турции. Двое из них казахстанцы и один гражданин Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вместе с Мирусом на связь также не выходят трое его коллег: Адиль Кадырбеков, Сабина Мамадьярова, Kubilay Keskin», - написал на своей странице в Instagram генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев.

    Как сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, их поиски ведутся.

    Кроме того Магжан Мадиев вместе с другими казахстанцами направились в город Хатай лично принять участие в поисках. По словам главы Astana Hub, есть пара зацепок об их местонахождении.

    Мирус Курмашев на момент землетрясения находился в Турции в городе Хатай. После землетрясения связь с ним прервалась. Все, кто может помочь информацией или подключиться к поискам в Турции, могут связаться с братом Мируса – Алматом по телефону: +7 702 430 20 21.

    Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике в преодолении последствий разрушительного землетрясения на юго-востоке страны.

    Во вторник в Турцию прибыла группа из 41 человека личного состава, кроме спасателей республиканского спасательного отряда прибыли сотрудники Центра медицины катастроф. Их в Газиантепе встретили представители посольства Казахстана в Турции. Сотрудники МЧС РК разгрузили технику и оборудования сразу же по прибытию. Минздрав Казахстана выразил готовность отправить бригаду из 125 врачей в пострадавшие районы Турции.

    В Турции объявлен общенациональный траур.


    Фото: aa.com.tr

    Автор:

    Анеля Касымова

    МИД РК Происшествия Турция Землетрясение
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