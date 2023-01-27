Ведущий университет Бельгии готов принять казахстанских специалистов в области сельского хозяйства

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Гентский университет уже шесть лет подряд занимает первое место среди мировых ВУЗов в области ветеринарной медицины. О перспективах академического сотрудничества данного бельгийского вуза с Казахстаном рассказывает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Гентский университет – государственный исследовательский университет Бельгии, расположенный в одноименном городе Гент.

Университет был основан голландским королем Вильгельмом I в 1817 году. После бельгийской революции 1830 года вновь образованное бельгийское государство взяло под управление этот вуз.

Расположенный во Фландрии, Гентский университет сегодня обучает порядка 44 тысяч студентов и в нем работает около 9 тысяч сотрудников.

С целью обсуждения перспектив подготовки казахстанских специалистов в стенах данного европейского университета, Посол РК в Бельгии Маргулан Баймухан посетил Факультет ветеринарной медицины Гентского университета.

Ветеринарная школа была основана в 1933 году как «Veeartsenijschool». Это была вторая ветеринарная школа в Бельгии. При этом первая в стране, где студенты могли получать образование на родном фламандском языке. Изначально школа была голландскоязычным аналогом Французского института ветеринарных наук, который сегодня принадлежит Льежскому университету.

Бельгийский лауреат Нобелевской премии профессор доктор Корнелиус Хейманс сыграл ключевую роль в создании Гентской ветеринарной школы.

В ходе презентации для представителей Казахстана сотрудники Гентского университета рассказали о сегодняшних возможностях учебного заведения.

Профессор университета Геерт Опсомер рассказал, что на данное время факультет выпускает 243 специалиста ветеринарной медицины в год. По его словам, это значительное количество. Поэтому университет планирует поэтапно снижать количество выпускников.

Бельгийский ученый считает, что образование на факультете ветеринарной медицины Гентского университета относительно недорогое по меркам Бельгии и соседних стран Евросоюза. Поэтому квалифицированная помощь животным является популярным направлением для абитуриентов Бельгии.

Система обучения построена по принципу: три года бакалавриата, три года магистратуры и для желающих кандидатов – обучение в докторантуре. Диплом ветеринара возможно получить после шести лет обучения в бакалавриате и магистратуре.

Каждый третий студент сегодня в Гентском университете – приезжий, в основном из соседних Нидерландов (около 25 %), далее по количеству следуют студенты из Германии, Китая и других стран мира.

Гентский университет финансируется как бельгийским правительством, своими активами, так и за счет частных пожертвований, что является нередкой практикой в Бельгии, когда некоторые престарелые жители могут пожертвовать свое имущество в пользу университетов и научных исследований для будущих поколений.

Следующей особенностью обучения на факультете ветеринарной медицины является суточное дежурство студентов, отметил профессор Г. Опсомер. Для этого на территории вуза есть специальные комнаты для отдыха молодых людей.

Кроме того, представитель университета продемонстрировал аудитории и лаборатории школы ветеринарной медицины.

На практике студенты могут участвовать в ультразвуком исследовании лошади.

Принять участие в хирургических операциях на животных.

В стенах университета предусмотрено современное оборудование, в том числе отдельное помещение для постоперационного восстановления, обшитое «мягким» покрытием для исключения травмирования животных, а также проведения других исследований.

Представители Гентского университета отметили, что вуз активно ведет работу с иностранными студентами и учеными. В этом плане бельгийская сторона отметила, что готова принять на обучение специалистов в области ветеринарии из Казахстана.

В 2022 году Бельгию посетило несколько делегаций фермеров нашей страны, которые выразили заинтересованность в выращивании в РК бельгийской бело-голубой породы коров. Однако данная порода требует отдельного ухода, в том числе операций кесарево сечения с учетом крупного плода данного животного.

Данные знания и другой европейский опыт может быть полезен для казахстанских специалистов, считают в Гентском университете.

Представители вуза добавили, что студенты из Казахстана могут приезжать на обучение от 13 недель. Могут выбрать из несколько программ. Набор на учебу осуществляется два раза в год: в сентябре и в феврале. Тем не менее, для обучение в школе ветеринарной медицины требуется хорошее знание английского либо нидерландского языков.

Как правило, студенты приезжают в Гент из партнерских университетов, с которыми у университета заключены соглашения.

В этом плане Посольство РК в Бельгии прорабатывает научные контакты Гентского университета со специализированными вузами Казахстана, в частности из города Алматы.

В Посольстве отметили, что количество казахстанских студентов, обучающихся в Бельгии растет.

«Если в прошлые годы количество молодых казахстанцев составляло порядка 30-40 ребят, то в прошлом году в Бельгии уже обучалось около 200 соотечественников», - рассказал Посол М. Баймухан.

По его словам, казахстанские специалисты в области ветеринарной медицины могут приезжать в ведущие вузы мира, в том числе Бельгии по программе «Болашак», которая дает им такие возможности.

В свою очередь представители Гентского университета подчеркнули, что являются участниками программы «Эрасмус плюс», дающая возможность иностранцам со всего мира приехать на учебу в Европу.



