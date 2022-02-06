Ведущие ученые из НИИ будут преподавать в казахстанских вузах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущие ученые, работающие в НИИ, будут привлечены к ведению занятий в вузах. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вузы и научно-исследовательские институты должны проводить совместную работу для подготовки кадров и проведения исследований. С этой точки зрения важным является объединение усилий наших университетов и научно-исследовательских институтов. Для решения данной задачи были подписаны соглашения между вузами и НИИ», - написал Асхат Аймагамбетов на своей странице в сети Facebook, отметив, что совместная работа в этом направлении дает хороший эффект.

«Хорошим примером стало сотрудничество Казахского национального университета имени аль-Фараби с Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности. Благодаря общим усилиям была разработана новая образовательная программа «Вирусология», и открыт совместный диссертационный совет. При этом обучающиеся в вузе уже взаимодействуют с учеными, разработавшими вакцину против коронавируса», - отметил министр.

Глава Минобразования объяснил, что даст в результате интеграция вузов и НИИ.

«Ведущие ученые, работающие в НИИ, будут привлечены к ведению занятий в вузах. Также они будут рецензировать работы студентов и руководить их научными проектами. Пока речь идет о задействовании 300 ученых из НИИ для преподавания. До этого времени они не принимали активного участия в преподавании, хотя необходимость, безусловно, имеется», - отметил Асхат Аймагамбетов.

По словам министра, вузы и НИИ на начальном этапе разработают 500 образовательных программ для подготовки кадров. Результаты научных исследований будут применены в образовательном процессе. Также будет вестись совместная работа по подготовке кадров.

«Магистрантам и докторантам будут открыты двери в научно-исследовательские институты и их лаборатории. В рамках подписанных соглашений уже предусмотрена договоренность о стажировке в уникальных научных лабораториях Национального ядерного центра, Института ядерной физики, Национального центра биотехнологий, Института биологической безопасности и других. Также будут работать более ста совместных диссертационных советов, в состав которых войдут как работники вузов, так и НИИ. До этого времени, к сожалению, ученые НИИ не были должным образом задействованы в работе диссоветов», - отметил глава МОН РК.

Ведомством принято решение о создании информационной системы «е-lab».

«При помощи этой системы наши научные сотрудники смогут мониторить: в каком университете или институте страны имеется та или иная лаборатория, и, заранее записавшись, смогут воспользоваться их техническими возможностями. Это важный проект, поскольку в наших университетах есть различные лаборатории, и необходимо использовать их в полной мере.

Хотел бы отметить, что принимаемые нами меры направлены на улучшение качества научных исследований, эффективность подготовки научных кадров и помогут заинтересовать и привлечь в науку талантливую молодежь», - считает Асхат Аймагамбетов.





Ранее министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о финансовой поддержке казахстанских ученых.