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      Образование

    Ведущие ученые из НИИ будут преподавать в казахстанских вузах

    6 Февраля 2022, 22:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущие ученые, работающие в НИИ, будут привлечены к ведению занятий в вузах. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вузы и научно-исследовательские институты должны проводить совместную работу для подготовки кадров и проведения исследований. С этой точки зрения важным является объединение усилий наших университетов и научно-исследовательских институтов. Для решения данной задачи были подписаны соглашения между вузами и НИИ», - написал Асхат Аймагамбетов на своей странице в сети Facebook, отметив, что совместная работа в этом направлении дает хороший эффект.

    «Хорошим примером стало сотрудничество Казахского национального университета имени аль-Фараби с Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности. Благодаря общим усилиям была разработана новая образовательная программа «Вирусология», и открыт совместный диссертационный совет. При этом обучающиеся в вузе уже взаимодействуют с учеными, разработавшими вакцину против коронавируса», - отметил министр.

    Глава Минобразования объяснил, что даст в результате интеграция вузов и НИИ.

    «Ведущие ученые, работающие в НИИ, будут привлечены к ведению занятий в вузах. Также они будут рецензировать работы студентов и руководить их научными проектами. Пока речь идет о задействовании 300 ученых из НИИ для преподавания. До этого времени они не принимали активного участия в преподавании, хотя необходимость, безусловно, имеется», - отметил Асхат Аймагамбетов.

    По словам министра, вузы и НИИ на начальном этапе разработают 500 образовательных программ для подготовки кадров. Результаты научных исследований будут применены в образовательном процессе. Также будет вестись совместная работа по подготовке кадров.

    «Магистрантам и докторантам будут открыты двери в научно-исследовательские институты и их лаборатории. В рамках подписанных соглашений уже предусмотрена договоренность о стажировке в уникальных научных лабораториях Национального ядерного центра, Института ядерной физики, Национального центра биотехнологий, Института биологической безопасности и других. Также будут работать более ста совместных диссертационных советов, в состав которых войдут как работники вузов, так и НИИ. До этого времени, к сожалению, ученые НИИ не были должным образом задействованы в работе диссоветов», - отметил глава МОН РК.

    Ведомством принято решение о создании информационной системы «е-lab».

    «При помощи этой системы наши научные сотрудники смогут мониторить: в каком университете или институте страны имеется та или иная лаборатория, и, заранее записавшись, смогут воспользоваться их техническими возможностями. Это важный проект, поскольку в наших университетах есть различные лаборатории, и необходимо использовать их в полной мере.

    Хотел бы отметить, что принимаемые нами меры направлены на улучшение качества научных исследований, эффективность подготовки научных кадров и помогут заинтересовать и привлечь в науку талантливую молодежь», - считает Асхат Аймагамбетов.


    Ранее министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о финансовой поддержке казахстанских ученых.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Образование Наука Вузы МОН Асхат Аймагамбетов Педагоги
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