Ведущие технические университеты России включили в список для обучения по программе «Болашак»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущие технические университеты России включены в список зарубежных вузов для обучения по программе «Болашак». Таким образом, Министерство образования и науки проводит необходимую работу для исполнения поручений Президента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Всего в перечень входят более 200 вузов 27 стран. Теперь в списке следующие российские университеты для обучения по техническим направлениям: Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Московский физико-технический институт.

Также министерством ведется работа по включению в список Национального исследовательского технического университета «МИСиС» и Национального исследовательского университета ИТМО.

Отметим, что наряду с этим, «Болашак» будет расширять географию для обучения и другими странами и вузами.

«Перечень включает более 200 престижных университетов всего мира из почти 30 государств. Казахстанцам предоставлен достаточно большой выбор как стран, так и самих вузов. Только в прошлом году мы расширили географию четырьмя странами, среди которых Австрия, Чехия, Ирландия и Южная Африка. При этом надо понимать, что возможности для поступления по программе «Болашак», например, в Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт, Оксфордский университет или в Принстонский университет и др., остаются прежними. И то, что список из более чем 200 вузов мира пополнится еще несколькими престижными российскими вузами, предоставит нашим выпускникам лишь еще больше возможностей в выборе университетов и расширит доступ к обучению по техническим направлениям. Кроме того, мы делаем акцент именно на технических направлениях подготовки», – сообщил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.