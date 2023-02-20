Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Ведущие специалисты Медцентра УДП будут консультировать в Шымкенте 21 – 24 февраля

    20 Февраля 2023, 19:42

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – 21 – 24 февраля в рамках Дней Медцентра УДП в Шымкент приедут ведущие онкологи, нейро- и кардиохирурги, аритмолог, пульмонолог и генетик – ведущие специалисты Больницы Медицинского центра (г.Астана) и Центральной клинической больницы (г.Алматы). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу УДП РК.

    Они окажут практическую и консультативную помощь жителям старше 18 лет, поделятся опытом и новыми технологиями лечения с региональными коллегами.

    21 февраля в онкологическом центре г. Шымкент пациентов будут принимать:

    09:00-13:00 – онколог - гастроэнтеролог Исакова Г.Б. (д.м.н., PhD)

    10:00-12:00 – онколог Шаназаров Н.А. (д.м.н., профессор)

    15:00-18:00 – онкохирург Кенесбаев Е.М. (врач 1 категории)

    21 февраля в городской больнице №2:

    10:00-12:00 – пульмонолог Бакенова Р.А. (д.м.н., профессор)

    14:00-17:00 – нейрохирург Бердихожаев М.С. (врач высшей категории)

    22 февраля в НАО «Центр Сердца Шымкент»:

    14:00-17:00 – кардиохирург Тойбаев А.А. (врач высшей категории)

    14:00-17:00 – аритмолог Абдрахманов А.С. (д.м.н., ассоциированный профессор).

    Запись на консультацию ведется по месту приема. Пациент должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и результаты уже проведенных исследований.

    Для шымкентских докторов специалисты МЦ УДП РК проведут мастер-классы по новым медицинским методикам и технологиям, в том числе операционные.

    Обучающие мероприятия и мастер-классы по своим направлениям проведут также специалисты других подразделений МЦ УДП РК – Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и Центра медицинских технологий и информационных систем.

    Цель проведения Дней Медицинского центра УДП РК – помощь в развитии региональной системы здравоохранения, повышение качества отечественной медицины и доступности высокоспециализированной помощи для населения.

    Фото: udp-rk.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Здравоохранение Шымкент УДП Медицина
    Новости по теме
    Новости по теме
    На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
    Какие больницы и поликлиники построят в Астане
    Медорганизации Алматы оштрафовали на 265 миллионов тенге
    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл на станцию Иртышский Завод
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз