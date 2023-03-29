«Ведомости» сообщили о планах России отменить роуминг с Арменией, Казахстаном и Кыргызстаном

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Россия отменит международный роуминг с Арменией, Казахстаном и Кыргызстаном к 2025 году. Об этом в среду сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на приложение к запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), направленному в адрес всех крупных мобильных операторов союзных государств и Минэкономразвития России, передает МИА «Казинформ».

ЕЭК, как отмечает издание, запрашивала данные о справедливых тарифах на услуги сотовой связи в международном роуминге. В письме комиссия попросила предоставить информацию о числе абонентов, объеме и стоимости оказанных услуг сотовой связи пользователям стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. Также ей требуются сведения о полученных доходах. Информацию ЕЭК намерена получить до 14 апреля.

Согласно дорожной карте отмены роуминга на территории ЕАЭС, приложенной к запросу, операторы после проведения аналитики должны принять меры, чтобы пресечь мошенничество на своих сетях, указала газета. До конца 2024 года телекоммуникационные компании должны представить «правила использования справедливых тарифов на услуги связи на территории государств - членов ЕАЭС». К первому кварталу 2025 года операторы должны снизить ставки международного интерконнекта и ввести соответствующие тарифы на услуги сотовой связи для абонентов стран ЕАЭС.

Газета сообщила, что с Белоруссией режим без роуминга уже номинально действует. «Ведомости» направили запросы в Министерство экономического развития, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и ЕЭК.

Скорее всего, для всех операторов из стран ЕАЭС произойдет определенное выпадение доходов, считает представитель МТС, но конкретных подсчетов не приводит.

По мнению представителя «Мегафона», возможное снижение тарифов не должно приводить к значимому сокращению доходов отрасли. В то же время в дополнительном тарифном регулировании нет необходимости, поскольку рынок конкурентный, тарифная политика местных операторов гибкая, и это позволит предложить абонентам максимально выгодные условия, полагает он.

Представители Tele2 и «Билайна» воздержались от комментариев.



