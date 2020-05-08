Вечный огонь «зажгли» на зданиях в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Красочную и нестандартную акцию в честь 75-летия запустили в Нур-Султане. На зданиях КТЖ, «Барыс Арена» и сферы «Нұр Әлем» появилось цифровое изображение Вечного огня; кроме того ровно в 22:00 горожане синхронно зажгли фонарики телефонов со своих балконов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В честь празднования 75-летия Великой Победы креативной молодежью под моим руководством была организована акция «Мәнгілік алау - Вечный огонь» на главных достопримечательностях города, таких как здание «КТЖ», «Барыс Арена», «Нұр Әлем». Мы также призвали всех жителей выйти на свои балконы и в режиме карантина отдать дань уважения этому великому дню и всем ветеранам, проживающим в нашей стране», - рассказал автор идеи, молодой продюсер Азат Абыкен.





По его словам, акция выйдет за пределы страны.

«Эта акция организована 8 числа, потому что мы готовим видеоматериал. И завтра это покажут по всем телеканалам. Более того, через посольства весь материал будет отправляться в другие страны. Такие близкие наши друзья, как Азербайджан, Армения, Беларусь, Украина очень хорошо отозвались по поводу акции. Они также продемонстрируют акцию по своим телеканалам, покажут, как в Казахстане отпраздновали день Великой Победы», - отметил спикер.

А. Абыкен также поделился истоками этой идеи.

«В последнее время слишком много темноты везде. Этот год выдался очень сложным не только для Казахстана, но и для всего мира. Нам захотелось нести людям свет, так и родилась эта идея. По моему мнению, 50% победы – неважно война это или эпидемия – зависят от веры. И свет в данном случае будет также играть роль сияния свободного народа», - объяснил он.





Помимо «зажжения» Вечного огня на зданиях, творческая молодежь столицы во главе с А. Абыкеном подготовила целую концертную программу для жителей одного из столичных ЖК. Попутно призывая горожан сидеть дома, артисты исполнили военные песни под гитару, и показали несколько танцевальных номеров.







