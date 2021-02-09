Вечный Мукагали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Мукагали Макатаева – выдающегося казахского поэта. Юбилей поэта, занявшего особое место в душе родного народа, важен не только для казахской литературы, но и для всего духовного мира нашего независимого государства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на «Әдебиет порталы».

Будет излишним подробно рассказывать о жизни и творчестве Мукагали. Потому что Мукагали Макатаев – самый читаемый из казахских поэтов прошлого и настоящего. Это может подтвердить и статистика информационной эпохи. В чем причина этого? Говоря современным языком, стихи Мукагали доступны читателям всех возрастов. Доступность не означает, что произведения Мукагали не содержат сложных мыслей, художественно бедны, просты. Произведения Мукагали в точности соответствуют мировоззрению и самосознанию казахского народа. С этой точки зрения Мукагали можно отнести к самым счастливым поэтам. Много было сказано и написано о творческом пути Мукагали, сопряженном с его личной жизнью. Ясно, что Мукагали еще при жизни был известен широкой общественности, признан в литературной среде. Рассказы о перипетиях жизни поэта, наверное, не всегда нужно воспринимать как чистую правду. Душа поэта ранима. Он не может равнодушно относиться к окружающему, к недостаткам, несправедливости и жестокости. Поэтому понятно, когда закипает чувствительная душа поэта. Из воспоминаний о Мукагали мы узнаем, что, помимо большого поэтического дара, он обладал высоким интеллектом, был талантливым художественным чтецом, переводчиком.

В одном из стихотворений Мукагали, напоминая о том, что казахи всегда ценили поэтическое слово, заявляет, что у него свой путь в поэзии и его нельзя сравнивать с другими поэтами. То есть важно не то, как жил поэт, а то, что он дал своему народу. Потому что жизненная цель каждого талантливого человека – быть признанным своим народом, признанным в мире, оставить нетленные произведения, остаться самому в истории человечества. С этой точки зрения Мукагали Макатаев продолжает жить вместе с народом, как одна из наиболее известных в казахской духовной сфере творческих личностей. Если же говорить о мировом признании поэта, то этот вопрос скорее относится не к самому Мукагали, а к казахскому народу. Да, Мукагали, безусловно – особо талантливый поэт. Творчество Мукагали не требует дополнительных разъяснений и лишних похвал. Возьмите любую его книгу и начните читать любое стихотворение. Там нет закостенелой морали, зашифрованных мыслей, слишком коротких или слишком длинных форм. Стихи Мукагали «просты как сами казахи», в них понятное содержание, ясные идеи, они понятны читателю любого возраста. Но из этого не следует, что наследие Мукагали – это простенькие стишки.

Как говорил сам поэт в своих стихах, целью его творческого поиска было создание уникальных произведений с использованием привычных средств.

И его стихи являются образцом такого подхода, когда из простых слов образуются точные, выразительные строки. С этой точки зрения каждый творческий человек должен жить жизнью своей нации, уметь выражать все надежды и чаяния своей нации, и тогда он навеки останется в сердце народа. Творческая биография Мукагали может служить этому примером. Возможно, если творческая личность полностью признана своей нацией, не так уж важно, насколько поэт известен другим народам.

Развитие общества ведет к появлению новых предпочтений и понятий. Это, конечно, относится и к творчеству. Национальные литературные взгляды и вкусы тесно связаны с общемировыми тенденциями. Правда жизни в том, что запросы и требования читателя формируются в соответствии с эпохой.

Мы можем сказать, что современная казахская литература, в том числе всегда авангардная казахская поэзия, развиваются неплохо. Не говоря о далеком прошлом, со времен Абая и последовавших за ним Магжана, Касыма, Жумекена, Мукагали, а после них Есенгали и Тыныштыкбека, появилось множество талантливых поэтов. И сейчас многие из молодых ищут новые пути, экспериментируют. Когда есть поиск – есть и прогресс, достижения. Но информационная эпоха глобализации ясно показала нам, что для сохранения нации нужно, чтобы ее духовный мир, внутренний духовный код не нарушались, а если нарушатся – это большая опасность для нации. Правда сегодняшнего дня в том, что нация, которая не защищает свои духовные ценности, не ведет постоянную борьбу за них, может быть поглощена глобальным мультикультурализмом. Значит, нужно бороться. А какое для этого нужно оружие? Ответ ясен: мы должны использовать духовный арсенал, основанный на истинных национальных ценностях, мы должны непрерывно пополнять сознание молодого поколения соответствующей информацией.

Среди такой информации, которая должна передаваться из эпохи в эпоху, сохраняясь в памяти нации, всегда будут стихи Мукагали Макатаева – понятные уму и приятные сердцу.

Будущее покажет, смогут ли остаться в этой памяти некоторые из современных поэтов. А вечная жизнь национального поэта Мукагали продолжается и сегодня. Народ никогда не ошибается в своем выборе, время все расставляет по своим местам. Осознавая свое превосходство над многими современниками, поэт сожалел о талантах, которые не смогли ярко себя проявить. В одном из стихотворений он выражал намерение «написать жалобу в будущее». Талантам мешали, их опережали посредственности, но кто сегодня читает, да и вообще, кто сегодня помнит этих посредственностей, покрытых пылью истории? Похоже, что «жалоба будущему» от поэта была услышана.

Автор: Асылбек Байтанулы