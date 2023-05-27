Вечер в честь 180-летия Ыкыласа Дукенулы состоится в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой в рамках проекта «Ұларлар тағзым» 29 мая в 19:00 проведет вечер традиционного искусства, посвященный 180-летию известного кобызиста, композитора, кюйши Ықыласа Дукенулы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

Знаменитый казахский народный композитор, исполнитель кюев, кобызист Ыкылас Дукенулы родился в семье кобызиста Дукена и стал рано проявлять интерес к музыке. Он сочинял кюи, в которых нашли воплощение широко известные в народе легенды и эпические сказания. Впоследствии Ыкылас Дукенулы стал известен как автор произведений «Кертолғау», «Ерден», «Жалғыз аяқ», «Жарым патша», «Жез киік», «Қамбар-Назым», «Қазан», «Аққу» и многих других композиций. Исследователи утверждают, что в творчестве кюйши раскрывается его гражданская позиция по поводу нравственных ориентиров и ценностей общества и универсальности человеческой природы.

На музыкальном вечере артисты поделятся своими размышлениями о творческом наследии Ыкыласа Дукенулы и представят вниманию публики лучшие музыкальные произведения одного из основателей национальной кобызовой школы.

В концерте примут участие заслуженные деятели РК Жангали Жузбай, Раушан Оразбаева, Алькуат Казакбаев, обладатель нагрудного знака «Мәдениет саласының үздігі» Максат Медеубек, известная кобызистка, лауреат республиканских и международных конкурсов Акерке Тажибаева, с которыми на одной сцене выступят инструменталисты и лауреаты республиканских конкурсов Жанкаш Жумабеков, Айдос Онгарбай и Алибек Беймен.

В числе гостей культурного мероприятия приглашены учёный, академик Академии художеств Республики Казахстан, доктор исторических наук, кандидат филологических наук, профессор Марат Абсеметов и лауреат международной литературной премии «Алаш», поэт Галым Жайлыбай.

Государственная концертная организация «Қазақконцерт», начиная с 2022 года реализует проект «Ұларлар тағзым». В рамках инициативы прошли торжественные мероприятия в честь юбилейных дат мэтров казахстанского искусства, в том числе 80-летия Мухтара Ауэзова, 125-летия Габита Мусрепова, 95-летия Газизы Жубановой, 90-летия Еркегали Рахмадиева, 110-летия Куляш Байсеитовой, 100-летия Розы Баглановой и 80-летия Акселеу Сейдимбека. Также с целью сохранения, развития и популяризации историко-культурного наследия состоялся тематический вечер, посвященный творческому наследию Халық қаһарманы, знаменитого композитора и дирижера, кюйши Нургисы Тлендиева.



