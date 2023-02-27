Вечер памяти жертв Холокоста состоялся в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане прошла поминальная церемония, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста. Вечер памяти организован посольством Израиля в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На мероприятие, посвященное памяти жертв Холокоста, пригласили представителей посольств ряда стран, еврейской общины, а также творческих людей.

Собравшимся представили документальный фильм, в котором запечатлены воспоминания свидетелей в память о португальском дипломате Аристидеше де Соуза Мендеше, спасшем десятки тысяч людей благодаря своему смелому решению в трудный военный период.

Во время своего пребывания на посту генерального консула во французском городе Бордо португальский дипломат несмотря на указания своего Правительства одобрил более 30 тысяч срочных виз для евреев и других беженцев, спасавшихся от войны с 16 по 23 июня 1940 года. В фильме отмечено, что благодаря действиям дипломата удалось спасти от Холокоста около 10 тысяч евреев.

Выступившие на вечере памяти отметили, что этот смелый шаг дипломата получил заслуженную оценку не сразу. Согласно историческим данным, Аристидеша де Соуза Мендеша за это ограничили в правах. За неподчинение правительственным указаниям он остался без пенсии, а его семья была вынуждена мигрировать из Португалии в другие страны. Ограничения, наложенные на дипломата, официально были сняты только в 1988 году.

«В 1940 году Аристидеш де Соуза Мендеш был португальским консулом в Бордо, во Франции, расположенном на одном из маршрутов одного из крупнейших перемещений людей в европейской истории. Как действовать? Выдать как можно больше виз? Должен ли он пренебречь инструкциями из Лиссабона, чтобы спасти жизни? Должен ли он обречь свою семью из 15 детей на нищету из-за своих решений? Напряжение довело его до нервного срыва и он провел некоторое время в постели. Его религиозные и этические убеждения вывели его из этого состояния и до нас дошла его фраза, которая согревает душу: «Я предпочел бы встать с Богом против человека, чем с человеком против Бога», - сказал посол Израиля в Казахстане Эдвин Ябо Глусман, выступая на мероприятии.

Интересным является тот факт, что посол Португалии в Казахстане Мария де Фатима Велес де Андраде Мендеш является близкой родственницей Аристидеша де Соуза Мендеша. На мероприятии она выступила с речью, отметив, что Португалия сегодня является полноправным членом Международного альянса в памяти о Холокосте (IHRA).

В ходе мероприятия также выступил заместитель министра иностранных дел РК Канат Тумыш, который подчеркнул, что только одним рискованным действием можно спасти тысячи людей.

Также была организована выставка карагандинского художника Изи Смирнова из картин на тему Холокоста.



