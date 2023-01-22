Вечер памяти Фархата Абдраимова провели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялся вечер памяти в честь дня рождения известного киноактера Фархата Абдраимова. 21 января ему исполнилось бы 57 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе мероприятия родные и близкие друзья известного актера, а также коллеги по цеху делились теплыми воспоминаниями, зрителям были показаны документальный фильм «Друг» (2023 год) и художественный фильм «Фара», который вышел на экраны в 1999 году.

«Мы с ним росли вместе, у нас отцы были большими друзьями. Но мой отец ушел из жизни намного раньше, и несмотря на то, что мы с Фархатом почти ровесники, он заменил мне отца, был всегда рядом со мной, уделял особое внимание, помогал. Только сейчас, когда его нет рядом, уже второй год, начинаешь понимать, каким он был важным человеком в моей жизни. Фархат помогал практически всем, кого он знал, был добрым человеком. Мы очень сильно скучаем его. Очень больно воспринял новость о его смерти, это был для меня тяжелый удар. У меня все еще такое ощущение, как будто он все еще находится где-то на съемах», - сказал близкий друг Фархата Абдраимова кинопродюсер Арман Асенов.

Он также ответил, какая мечта была у актера.

«Фархат говорил, что хотел снять продолжение фильма «Фара», и в целом в последние годы планировал сам снимать кино, поскольку уже созрел, чтобы дать что-то людям. Он был отличником, эрудированным, кроссворды разгадывал, как будто читал книгу. Он всем также советовал много читать, любил детей», - сказал Арман Асенов.

Кинорежиссер, заслуженный деятель Казахстана Сергей Азимов также поделился своими теплыми воспоминаниями.

«У Фары было одно удивительное качество. Он не просто был добрым и простым человеком, он всегда помнил добро. У нас с ним были добрые, искренние отношения. Он всегда звонил, поздравлял на праздниках, спрашивал, как у меня дела. Он был профессионалом своего дела, его народ очень любил, и никогда его не забудет», - сказал он.

Многие коллеги и родные актера также особо отметили хорошие качества Фархата Абдраимова. Его двоюродный брат Закир Тохтаев поблагодарил всех гостей за оказанное внимание и теплые слова.

«Человек живет столько, сколько его помнят. А мы будем его помнить всегда. Те люди, которые были с ним рядом, никогда не забудут его смех, юмор, отношение к детям. Он очень обожал всех детей. Спасибо всем за вашу огромную любовь к Фаре. У него действительно было огромное сердце, он искреннее любил всех», - добавил Закир Тохтаев.

Известный актер Фархат Абдраимов умер в мае 2021 года на съемках в Грузии из-за обширного инфаркта. В декабре того же года он посмертно получил приз за вклад в развитие отечественного кинематографа.

Фархат Абдраимов родился 21 января 1966 года в Алма-Ате. Окончил факультет технологии и организации общественного питания Алма-Атинского технологического института, инженер-технолог. С 1994 года был актером Казахской кинофабрики им. Ш. Айманова (ныне АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова). С 2005 года - член Союза кинематографистов РК.

Известен по ролям в фильмах «Сказ о розовом зайце», «Рэкетир-2», «Фара», «Возвращение в А» и многим другим.





Главное фото: instagram.com/fara_actor



