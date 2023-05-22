Вечер ко Дню независимости Израиля прошел в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане прошел вечер, посвященный 75-летию независимости Израиля. Как отметил посол Израиля в Казахстане Эдвин Глусман, казахстанско-израильское сотрудничество является одним из ярких примеров успешного двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из года в год сотрудничество между двумя странами укрепляется и достигло высокого уровня, в том числе межпарламентские связи, которые продолжают развиваться. На регулярной основе проводятся межведомственные консультации. Израиль и Казахстан активно взаимодействуют в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а главные раввины-ашкеназы и сефарды из Израиля, регулярно участвуют в Съездах лидеров мировых и традиционных религий. В 2022 году Казахстан и Израиль отметили 30-летие установления дипломатических отношений. За прошедшие годы было подписано несколько соглашений в различных сферах, таких как торгово-экономическое сотрудничество, наука и технологии, культура и туризм», - сказал посол Эдвин Глусман.

С 1992 года действует казахстанско-израильская Совместная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, что позволяет развивать экономические связи между двумя странами. Обе страны уделяют большое внимание отрасли здравоохранения, где происходит активный обмен знаниями и медицинскими экспертами. Кроме того, двусторонние связи придают большое значение сотрудничеству в сельскохозяйственном секторе.

«Развитие культурных связей между Казахстаном и Израилем имеет первостепенное значение. Ранее в Алматы прошел фестиваль израильской культуры, на котором выступили известные музыканты, театральные коллективы и хореографы. Национальная музыка, танцы и кухня Казахстана демонстрировались израильской публике на протяжении дней казахской культуры в Израиле. Казахстанско-израильское сотрудничество продолжает развиваться и укрепляться, что способствует созданию благоприятных условий для экономического, политического и культурного развития обеих стран. В более широком контексте Израиль уделяет большое внимание реализации повестки дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года, используя свои огромные технические и научно-исследовательские навыки в сочетании с присущим ему новаторским духом», - пояснил Эдвин Глусман.

Среди сфер, в которых Израиль оказывает влияние - водные ресурсы. Как проинформировал посол, руководствуясь засушливыми условиями, преобладающими на большей части территории страны, Израиль изобрел капельное орошение, возглавил рекультивацию сточных вод, применил свои возможности опреснения от Калифорнии до Индии и разработал технологию, которая буквально создает воду из воздуха. Израиль также уделяет особое внимание содействию глобальным усилиям по борьбе с климатическими проблемами, при этом предприятия, связанные с изменениями климата, составляют 10% недавних высокотехнологичных стартапов.

«Израиль, чей проактивный подход к решению проблем сочетает в себе прагматизм и идеализм, твердо убежден, что обмен решениями не только приносит ощутимую пользу человечеству, но и способствует международному сотрудничеству, продвигающему общие интересы. Неудивительно, что фраза «Вместе мы выстоим, порознь — падем» на протяжении веков находила отклик. В эти непростые времена список вызовов, стоящих перед человечеством в целом и на Ближнем Востоке, включает в себя множество проблем, таких как опустынивание и изменение климата, экстремизм и терроризм. Поскольку этот список проблем продолжает расти, потребность в совместных действиях становится как никогда острой, но без мира невозможны совместные действия. Ясно, что Израиль не одинок в признании этого факта. Одним из наиболее заметных результатов такого отношения является заключение соглашений между Израилем и странами региона, известных как «Соглашения Авраама», которые расширили благотворный круг мира. Арабская Республика Египет, Иорданское Хашимитское Королевство, Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Бахрейн, Королевство Марокко и Государство Израиль строят Новый Ближний Восток. Их граждане уже наслаждаются плодами мира, благополучия и экономического развития. Помимо замечательного установления новых дипломатических отношений и двусторонних совместных усилий, процветают самые разные проекты и отношения между людьми», - отметил посол Израиля в Казахстане.

«Израиль прекрасно осознает, что как и большинству стран, ему предстоит долгий путь к совершенству. Тем не менее, Израиль без колебаний выявляет и противостоит общественным недугам, которые стоят на его пути, чтобы наилучшим образом их преодолеть. В результате этих усилий появились инновационные социальные программы и гуманитарные проекты, которые Израиль продвигает на международном уровне, чтобы заинтересованные общества могли извлечь пользу из нашего опыта в решении большого количества старых и новых проблем. Известный как нация стартапов, сегодня сильные стороны Израиля в области инноваций и социальных вопросов сливаются воедино. Поскольку Израиль празднует свое 75-летие мы по-прежнему уверены, что, объединившись с единомышленниками по всему миру, мы сможем преодолеть общие проблемы и повлиять на поиски лучшего будущего», - добавил Эдвин Глусман.

На встрече также присутствовали дипломаты разных стран, послы разных государств, представители Министерства иностранных дел Казахстана, депутаты.

Вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев от имени Министерства культуры и спорта выразил искренние поздравления по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Казахстан воспринимает Израиль как надежного и конструктивного партнера на Ближнем Востоке и придает большое значение развитию взаимовыгодных отношений в политической и экономической, в том числе и в культурно-гуманитарной сферах. За столь короткий промежуток времени наши государства сформировали благоприятный курс развития тесных связей. На сегодняшний день мы успешно взаимодействуем в рамках казахстанско-израильской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, охватывающей многие сферы. Надеемся, что двустороннее сотрудничество, основанное на принципах дружбы и взаимного уважения, будут и впредь развиваться на благо народов Казахстана и Израиля. В честь Дня Независимости государства Израиль, еще раз выражая искрение поздравления, желаю дружественному израильскому народу мира и процветания», - обратился вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.



