Вечер балета пройдет в «Астана Опера»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жемчужины мирового хореографического искусства собрали воедино в насыщенной программе вечера балета, который будет представлен жителям и гостям столицы 5 марта на сцене «Астана Опера». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Зрителей ждут лучшие номера из классических и современных балетов, а также одноактная постановка How long is Now? («Сколько длится Сейчас?») Раймондо Ребека.

В гала-балете ценители хореографического искусства увидят па-де-де Черного лебедя из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского в исполнении дебютантки Софии Адильхановой и Заслуженного деятеля Казахстана Еркина Рахматуллаева.

Дуэт из балета «Кармен» в хореографии Ролана Пети на музыку Жоржа Бизе впервые представят Анастасия Заклинская и Диас Курмангазы. К слову сказать, эталонные исполнения партии Кармен принадлежат примам мирового балета Зизи Жанмер и Алтынай Асылмуратовой.

Как отмечает Анастасия Заклинская, которая готовится к дебюту, по сюжету балета ее героиня страстная, свободолюбивая и в чем-то расчетливая цыганка, привыкшая всегда находиться в центре внимания.

«Каждый исполнитель вносит свое в эту партию, и придает Кармен немного иной характер, добавляя в образ разные краски. Пока сложно говорить, какой я вижу мою героиню, поскольку мы только начали знакомиться с нашими сценическими образами. Но, по моим ощущениям, она не таит в себе никакого зла, в ней нет коварства и фальши. Думаю, она взбалмошна и всегда идет на поводу своих желаний и страстей, не задумываясь о последствиях», – отметила солистка.

В программу Гала-балета также вошли яркие номера «Старая фотография» в хореографии Дмитрия Брянцева в исполнении Назиры Заетовой и Александра Корнилова, «Жануарлар» из балета «Зов степи» Патрика де Бана в интерпретации Нимы Токова, Руслана Канагата, Ислама Кайпбая. Шугыла Адепхан и Серик Накыспеков представят дуэт из балета «Спартак» композитора Арама Хачатуряна, а заслуженный деятель Казахстана Мадина Унербаева и Арман Уразов – «Таис» Ролана Пети.

Апогеем гала станет известное Па-де-де заслуженных деятелей Казахстана Анель Рустемовой и Бактияра Адамжана из балета «Дон Кихот» Людвига Минкуса. Во вставных вариациях выступят Амина Кисембаева (дебют) и Айжан Кажибаева.

Во втором отделении новой весенней программы зрителей ждет встреча с балетом современного немецкого хореографа Раймондо Ребека «Сколько длится Сейчас?». Эксклюзивный спектакль был поставлен известным балетмейстером специально для труппы «Астана Опера». Сюжет балета пронизан глубоким философским смыслом: под пристальным вниманием автора – время, которое в разных жизненных ситуациях сложно отмерить и оценить. Бывает миг длится вечность, и, наоборот, бесконечность сродни мгновению. Размышлять с помощью танца на эту непростую тему будут солисты балета: Заслуженный деятель Казахстана Айгерим Бекетаева, Асель Шайкенова, Назира Заетова, Олжас Тарланов, Далер Запаров, Данияр Жуматаев. Впервые в партии Времени выступит Султанбек Гумар.