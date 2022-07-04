Веб-портал для Красной книги будут разрабатывать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр поделился планами касательно работы над Перечнем редких и исчезающих видов животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Научно-техническое обоснование государственного Перечня редких и исчезающих видов животных является необходимым и важным условием для эффективного управления биологическими ресурсами дикой фауны Казахстана», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

В целях проведения оценки современного состояния популяций редких видов беспозвоночных и позвоночных подготовлена научно-техническая программа (НТП). НТП будет рассмотрена в рамках государственного программно-целевого финансирования с участием специализированных научных организаций Министерства науки и высшего образования.

«В последующем при одобрении комиссией Высшего научно-технического совета, в рамках программы целевого финансирования будут предусмотрены средства на исследования, ревизии и обновление Красной книги Республики Казахстан», - добавил зампремьера.

При этом НТП также предусматривается создание электронной базы данных по редким и исчезающим видам животных, и разработка публичного веб-портала по Красной книге Республики Казахстан на основе вышеуказанных данных.

«В целях реализации указанных мероприятий планируется внесение соответствующих изменений в действующее законодательство по вопросам развития охотничьей отрасли и сохранения животного мира», - заключил Р. Скляр.