Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 458.69 eur/kzt 501.3

    rub/kzt 6.52 cny/kzt 68.04
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Вдвое подешевел проезд на междугородних маршрутах Карагандинской области

    1 Февраля 2023, 16:19

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С сегодняшнего дня на 7 междугородних автобусных маршрутах из Караганды можно будет ездить по 80 тенге. Это стало возможным благодаря внедрению электронного билетирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня, 1 февраля, на междугородних маршрутах Карагандинской области заработала электронная система оплаты проезда ONAY!.

    Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог совместно с перевозчиками, а также представителями компании ONAY был проведен мониторинг работы системы.

    В случае возникновения вопросов можно обратиться по адресам, указанным на сайте www.onay.kz, и странице компании в Instagram – @onay.karaganda.

    Также вопросы можно задать операторам call-центра по номеру (8-7212) 50-60-50. Звонки принимают с 06:30 до 23:00 ежедневно.

    Ранее сообщалось, что проезд на семи пригородных маршрутах в Карагандинской области станет дешевле. Аким региона Ермаганбет Булекпаев поручил внедрить в общественном транспорте электронную систему оплаты ONAY!

    «Опыт использования электронной системы ONAY! в Караганде дает положительный результат. На сегодня уже 96 % платежей проходит электронно. Внедрение этой системы в автобусах междугородного сообщения, в частности, в городах-спутниках, позволит нам снизить стоимость проезда на некоторых маршрутах почти в два раза. Разница ощутимая», — говорил Ермаганбет Булекпаев.

    Новшество коснулось маршрутов, перевозящих ежемесячно почти 500 тысяч пассажиров. Это автобусы № 100 и 107 (Караганда - Темиртау), № 121 (Караганда - Шахтинск), № 122 (Караганда - Топар), № 127 (Караганда - Шахан), № 146 (Караганда - Абай) и № 165 (Караганда - Сарань).

    С внедрением системы электронного билетирования на пригородных маршрутах пассажиры будут платить 80 тенге при оплате проезда транспортной картой («Единая», Virtual, «Социальная», «Пенсионер»), с помощью QR-кода транспорта или SMS. Стоимость проезда по карте «Дети 7—15 лет» - 40 тенге. Транспортные карты ONAY! можно использовать и в Караганде.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Информационные стенды с маршрутами автобусов появились на остановках Караганды
    В Жуалынском районе из поломанного автобуса были эвакуированы более 50 человек – МЧС
    Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в Алматы
    Более 19 тысяч безбилетников оштрафовали на 117 млн тенге в столице
    Популярное
    1 Водители пытаются легализовать автомобили-конструкторы в Алматы
    2 Главная задача – сохранить государственность - Касым-Жомарт Токаев
    3 Криштиану Роналду забил первый гол за новый клуб после ЧМ-2022
    4 Касым-Жомарт Токаев посетил Дом студентов в Таразе
    5 Зернодробильный аппарат подарил Президент сельскому жителю в Жамбылской области
    Новости партнеров