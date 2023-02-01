Вдвое подешевел проезд на междугородних маршрутах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С сегодняшнего дня на 7 междугородних автобусных маршрутах из Караганды можно будет ездить по 80 тенге. Это стало возможным благодаря внедрению электронного билетирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня, 1 февраля, на междугородних маршрутах Карагандинской области заработала электронная система оплаты проезда ONAY!.

Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог совместно с перевозчиками, а также представителями компании ONAY был проведен мониторинг работы системы.

В случае возникновения вопросов можно обратиться по адресам, указанным на сайте www.onay.kz, и странице компании в Instagram – @onay.karaganda.

Также вопросы можно задать операторам call-центра по номеру (8-7212) 50-60-50. Звонки принимают с 06:30 до 23:00 ежедневно.

Ранее сообщалось, что проезд на семи пригородных маршрутах в Карагандинской области станет дешевле. Аким региона Ермаганбет Булекпаев поручил внедрить в общественном транспорте электронную систему оплаты ONAY!

«Опыт использования электронной системы ONAY! в Караганде дает положительный результат. На сегодня уже 96 % платежей проходит электронно. Внедрение этой системы в автобусах междугородного сообщения, в частности, в городах-спутниках, позволит нам снизить стоимость проезда на некоторых маршрутах почти в два раза. Разница ощутимая», — говорил Ермаганбет Булекпаев.

Новшество коснулось маршрутов, перевозящих ежемесячно почти 500 тысяч пассажиров. Это автобусы № 100 и 107 (Караганда - Темиртау), № 121 (Караганда - Шахтинск), № 122 (Караганда - Топар), № 127 (Караганда - Шахан), № 146 (Караганда - Абай) и № 165 (Караганда - Сарань).

С внедрением системы электронного билетирования на пригородных маршрутах пассажиры будут платить 80 тенге при оплате проезда транспортной картой («Единая», Virtual, «Социальная», «Пенсионер»), с помощью QR-кода транспорта или SMS. Стоимость проезда по карте «Дети 7—15 лет» - 40 тенге. Транспортные карты ONAY! можно использовать и в Караганде.



