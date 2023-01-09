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    Вдвое подешевеет проезд в Карагандинской области

    9 Января 2023, 17:40

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Проезд на семи пригородных маршрутах в Карагандинской области станет дешевле. Аким региона Ермаганбет Булекпаев поручил внедрить в общественном транспорте электронную систему оплаты ONAY!, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Опыт использования электронной системы ONAY! в Караганде дает положительный результат. На сегодня уже 96 % платежей проходит электронно. Внедрение этой системы в автобусах междугородного сообщения, в частности, в городах-спутниках, позволит нам снизить стоимость проезда на некоторых маршрутах почти в два раза. Разница ощутимая», — отметил Ермаганбет Булекпаев.

    Новшество коснется маршрутов, перевозящих ежемесячно почти 500 тысяч пассажиров. Это автобусы № 100 и 107 (Караганда - Темиртау), № 121 (Караганда - Шахтинск), № 122 (Караганда - Топар), № 127 (Караганда - Шахан), № 146 (Караганда - Абай) и № 165 (Караганда - Сарань).

    После внедрения системы электронного билетирования на пригородных маршрутах пассажиры будут платить 80 тенге при оплате проезда транспортной картой («Единая», Virtual, «Социальная», «Пенсионер»), с помощью QR-кода транспорта или SMS. Стоимость проезда по карте «Дети 7—15 лет» - 40 тенге. Транспортные карты ONAY! можно использовать и в Караганде.

    Сейчас стоимость проезда на автобусах Караганда - Шахтинск - 190 тг., Караганда - Топар - 180 тг., Караганда - Темиртау - 150 тг., Караганда - Сарань - 95 тг., Караганда - Абай - 170 тг., Караганда - Шахан - 175 тг. Для тех, кто будет оплачивать проезд наличными, цена останется прежней.

    Льготы на областных маршрутах не действуют. Для владельцев карт «Социальная» и «Пенсионер» проезд будет по общему тарифу - 80 тенге.

    «Поручаю управлению пассажирского транспорта в ближайшее время провести работу по монтажу системы в автобусах, обеспечить для жителей городов-спутников возможность приобретения карт ONAY!. Не допускайте ажиотажа и паники! Проведите разъяснительную работу, проинформируйте наших жителей о преимуществах и удобствах электронной оплаты проезда», - сказал Ермаганбет Булекпаев.

    Также продолжится обновление пригородного общественного транспорта. В этом году автобусный парк № 3 планирует покупку 25 новых автобусов у завода QazTehna.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Транспорт
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