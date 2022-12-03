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    Важные принципы определены в работе депутатского корпуса

    3 Декабря 2022, 16:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане состоялась международная конференция «Институциональная открытость Парламента Республики Казахстан для общества». Сенаторы совместно с представителями Фонда развития парламентаризма в Казахстане, Министерства информации и общественного развития, USAID, Internews и Офиса программ ОБСЕ в Астане обсудили актуальные вопросы взаимодействия парламентариев с лидерами гражданского общества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    В своем выступлении заместитель председателя Сената Аскар Шакиров подчеркнул, что развитие диалога между властью и обществом, расширение участия граждан в управлении государством являются одними из приоритетов политики Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

    «Как неоднократно подчеркивал Глава государства, основные проблемы, волнующие наше общество, должны обсуждаться и находить своё решение именно в Парламенте, в рамках цивилизованного гражданского диалога. На современном этапе повышение инклюзивности, расширение представительства в законодательном органе различных политических сил и социальных групп, открытость обществу и транспарентность являются важными принципами в работе депутатского корпуса», – подчеркнул Аскар Шакиров.

    Вице-спикер отметил, что в соответствии с принципами концепции «Cлышащее государстве» в Парламенте сформированы специальные площадки для диалога с гражданским обществом и экспертами.

    Так, при Сенате создан Клуб молодых экспертов, нацеленный на развитие потенциала молодых экспертов в законодательной деятельности. Также действуют Совет сенаторов, диалоговая площадка «Ұлттық мүдде» и Совет по взаимодействию с маслихатами.

    Кроме того, в обсуждении законопроектов, в том числе в рамках рабочих групп, принимают участие представители неправительственного сектора, научного и экспертного сообщества, что особенно важно при разработке и принятии судьбоносных законов.

    Участники встречи обсудили дальнейшие пути взаимодействия в рамках законотворческой деятельности Парламента и выразили готовность к продолжению совместной работы в данном направлении.

    Фото: senate.parlam.kz
    ОБСЕ Сенат МИОР
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