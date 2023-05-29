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    Важность второго тура выборов в Турции и влияние итогов на отношения с Казахстаном

    29 Мая 2023, 15:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Академик Национальной академии наук РК, доктор социологических наук Зарема Шаукенова прокомментировала результаты выборов Президента Турции и как это может отразиться на взаимоотношении наших стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Самые сложные президентские выборы в Турции теперь уже история. И названы они соответственно историческими, по многим причинам. Среди них и та, что они прошли в захватывающей борьбе сильных кандидатов, один из которых Реджеп Тайип Эрдоган, действующий президент страны и ярчайший политик наших дней, трибун и харизматичный оратор, а другой Кемаль Кылычдароглу – лидер старейшей Республиканской народной партии, созданной основателем современного турецкого государства Кемалем Ататюрком и его тезка, сумевший стать на этих выборах единым кандидатом от объединенной оппозиции. В связи с этим наиболее вероятный сценарий, который прогнозировали многочисленные социологические опросы накануне 14 мая, что оба кандидата наберут в первом туре менее 50 процентов голосов и таким образом второй тур голосования станет неизбежным. Так и случилось», - отметила Зарема Шаукенова в телефонном разговоре корреспонденту агентства.

    Эксперта добавила, что результаты первого тура выборов были опубликованы 19 мая в официальном вестнике Высшего избирательного совета Турции. В ходе первого тура президентских выборов действующий президент Эрдоган набрал - 49,52% голосов, Кылычдароглу - 44,88%.

    «Ничтожно мало голосов избирателей не хватило для того, чтобы 14 мая народ Турции избрал своего президента. Известно, что институт выборов может стать источником конфронтации в обществе и государстве. Второй тур выборов при всех его издержках времени, финансов и разных других рисков сыграл свою положительную роль в недопущении противостояния в обществе. В вопросе выбора лидера страны был выбран единственно верный путь - демократическое волеизъявление граждан.

    И в этом смысле историческими состоявшиеся выборы президента Турции стали и благодаря продемонстрированной высочайшей активности электората. Явка избирателей буквально зашкалила в первом туре, составив 87%. И практически такая же – 85% во втором туре, не смотря на то, что явка во вторых турах на любых выборах значимо отличается в сторону ее падения. Не говоря о том, что в целом по миру явка на выборах даже в странах в оплотах демократий не столь высока. Так явка на президентских и парламентских выборах в США значительно ниже, чем в среднем по Европе. На президентских выборах явка избирателей с 1944 года она колеблется в пределах 66,6 %. Высокая мобилизация турецкого электората вновь уже во втором туре привела к избирательным урнам по всей стране сторонников обоих кандидатов Эрдогана и Кылычдароглу. При этом проголосовать за действующего президента во втором туре призвал своих сторонников Синан Оган, набравший в первом туре президентской гонки - 5,17%. У Мухаррем Индже, обратившегося к своим избирателям поддержать Кылычдароглу голосов для передачи кандидата от оппозиции было значимо меньше - 0,43%», - подчеркивает Зарема Шаукенова.

    Кроме того эксперт добавила, что 14 мая в Турции состоялись парламентские выборы на них, как известно, «Республиканский альянс» во главе с партией Эрдогана набрал 49% - это больше половины - 333 мандата в парламенте Турции, состоящим из 600 депутатов.

    «Таким образом в острой конкурентной борьбе Эрдоган одержал победу на президентских выборах, заручившись поддержкой общества, политических сил, выступивших за его программу развития страны», - считает Зарема Шаукенова.

    Она также прокомментировала вопрос о том – как могут повлиять результаты выборов на дальнейшее развитие сотрудничества между нашими странами.

    «Безусловно, что смена лидера в государстве в ходе выборов уже само по себе инновационный процесс. Каждый лидер привносит свое видение, реализовывает свои предвыборные обязательства. Вместе с тем основные векторы развития внешней политики, как правило, не меняются радикально. В 2009 году между Казахстаном и Турцией было подписано Соглашение о стратегическом партнерстве. С 2012 года главы наших государств на регулярной основе встречаются на заседаниях Совета стратегического сотрудничества высшего уровня. Президенты Токаев и Эрдоган в прошлом году в ходе государственных визитов подписали ряд важнейших документов о развитии сотрудничества в важнейших областях. Спектр развития наших отношений глубокий и он будет продолжен при активном участии вновь избранного президента Турции - дружественной страны для Казахстана», - резюмировала Зарема Шаукенова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Турция Международные отношения
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